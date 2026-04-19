Camarógrafo de Azteca Noticias en Chiapas fue retenido; exigieron 500 mil pesos para liberarlo

La libertad de expresión en México se vio violentada nuevmante. Ejemplo de ello, fue el caso de Gustavo Gordillo, camarógrafo de Azteca Noticias, quien fue retenido por hacer su trabajo y después quedó en libertad en Chiapas.

Los hechos se registraron cuando el comunicador se encontraba en una cobertura, pero violaron la libertad de prensa y junto con más personas, fue privado de su libertad.

¿Por qué detuvieron a camarógrafo de Azteca Noticias?

Gustavo Gordillo se encontraba en la comunidad de Nuevo San Miguel Mitont, en el municipio de Ixtapa, documentando una denuncia ciudadana.

El camarógrafo acudió al lugar en donde 11 familias de la comunidad fueron privadas del agua potable y la energía eléctrica debido a un conflicto de tierras y presuntos cobros arbitrarios.

Sin embargo, los líderes se enojaron y decidieron privarlo de la libertad junto con seis activistas que dieron seguimiento legal al caso.

Camarógrafo de Azteca Noticias y activistas fueron acorralados

Los activistas con los que fue retenido el periodista son integrantes de la Fundación Karla Velasco, quienes dan seguimiento a temas de feminicidio, desaparición de personas y violaciones a los derechos humanos.

Fue en la mañana del viernes cuando intentaron dar cumplimiento a un amparo federal en el que se ordenaba reestablecer la energía eléctrica y el agua potable, pero la comunidad los acorraló.

Habitantes exigieron dinero para liberar a camarógrafo

Los pobladores exigieron 500 mil pesos por la liberación de Gustavo Gordillo y los activistas, pues los habitantes argumentaron que se habían violentado sus usos y costumbres

Las autoridades informaron después que se llegó a un acuerdo con la comunidad, pero no se dieron detalles al respecto.

Violencia a periodistas en México

De acuerdo con la asociación civil Artículo 19 se tiene registro de 177 homicidios de periodistas de 1994 a 2026, además de 32 periodistas desaparecidos.

Los periodos con más asesinatos, según ese registro, corresponden a los sexenios de:



Felipe Calderón : 48

: 48 Enrique Peña Nieto: 47

47 Andrés Manuel López Obrador: 47

🚨 Una mordaza silenciosa, pero letal. #México, entre los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo.



La violencia contra la prensa no solo se mide en ataques físicos. También se refleja en amenazas, intimidación, censura y silencio forzado que terminan por… pic.twitter.com/ryrwibB1Nc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 11, 2026

Pedro Cárdenas también advirtió que, de 2010 en adelante, las coberturas de mayor riesgo para la prensa han sido las relacionadas con inseguridad, así como las que tocan corrupción y política.