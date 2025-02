Muere actriz de ‘El Juego del Calamar’ a los 80 años; luchaba contra el cáncer

¡Corea del Sur está de luto! Este 2 de febrero 2025 se confirmó la muerte de Lee Joo-Sil, actriz conocida por participar en ‘El Juego del Calamar’ y ‘Estación Zoombie', la artista falleció a los 80 años de edad; luchaba contra el cáncer.

La noticia fue confirmada por 1230culture, agencia de la difunta actriz, en la que se expresó un profundo pesar por el fallecimiento de Lee Joon-Sil. Agradecieron a los seguidores y colegas de la actriz por el apoyo y condolencias en este momento tan complicado.

¿De qué murió Lee Joo-Sil, actriz de ‘El Juego del Calamar’?

De acuerdo con la agencia de la actriz, la salud de Lee Joo-Sil se deterioró, y fue diagnosticada con cáncer de estómago después de un examen en el hospital; sin embargo, la causa de muerte aún no está confirmada.

A los 50 años de edad, la actriz surcoreana fue diagnosticada con cáncer de mama tipo tres, dándole un pronóstico de menos de un año de vida; contra todo pronostico, logró superar la enfermedad 13 años después.

¿Qué papel hace Lee Joon-Sil en ‘El Juego del Calamar’?

Lee Joon-Sil participó en la segunda temporada de ‘El Juego del Calamar', interpretando a la madre del detective encubierto, Hwang Joon-Ho; se dice que su actuación fue aclamada por la crítica y el público de Corea del Sur.

Además de participar en ‘El Juego del Calamar’, Lee Jonn-Sil también es reconocida por ser parte del elenco de la película ‘Estación Zoombie', interpretado a la Sra. Wooo, abuela del protagonista Seok-Woo; su actuación también fue aclamada, pues demostró tener talento y versatilidad.

Otros de los proyectos en los que la actriz participó fue ‘Notebook From My Mother', ‘Clown of a Salesman', ‘A la caza de espíritus malignos', ‘Hommage’ y ‘Happines'.

¿Qué papel interpreta Lee Joo Sil en ''El Juego del Calamar? | ESPECIAL

¿Quién era Lee Joo-Sil?

Lee Joo-Sil, fue una reconocida actriz surcoreana, comenzó su carrera en los años setenta; el talento de la artista era tan grande, que la llevó a participar e producciones importantes como obras de teatro, serie y películas, entre sus largometrajes más importantes está ‘Estación Zoombie'.

A lo largo de su carrera, Lee fue reconocida por su habilidad actoral, además de su capacidad para interpretar una gran variedad de personajes, convirtiéndola en una de las figuras más respetadas en la industria del entretenimiento coreano.