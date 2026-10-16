Pareja vio cómo se fueron mientras su novia moría: mujer entró por una cirugía estética y perdió la vida en CDMX

Entró por una cirugía estética y murió. Una mujer, acompañada de su pareja, llegó a un establecimiento donde le ofrecieron tal servicio, pero algo salió mal y acabaron con su vida en la Ciudad de México (CDMX).

La Fiscalía General de Justicia de CDMX inició la investigación correspondiente, la cual arrojó datos que mostraban en qué situación se encontraba el inmueble donde prometieron un servicio y todo acabó con una muerte.

Capturan a dos mujeres por muerte tras cirugía estética

Después lo ocurrido, agentes detuvieron a Mariana “N” y Sonia “N” por su probable participación en el homicidio de una mujer de 35 años.

La paciente perdió la vida durante una cirugía estética realizada el 11 de septiembre de 2026 en un establecimiento de la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Mariana “N” fue la anestesióloga durante el procedimiento y Sonia “N”, se encargó de ofrecer y cobrar el servicio estético.

Personal de la clínica comenzó a irse y se llevó equipo médico

La investigación de las autoridades arrojó que la víctima acudió acompañada de su pareja al establecimiento para someterse a una intervención estética.

Pero al estar dentro, algo extraño comenzó a pasar. La pareja de la paciente observó, mientras esperaba, que varias personas salían apresuradamente del área donde se realizaba el procedimiento y retiraban aparatos médicos.

La situación se puso aún más preocupante cuando posteriormente, le informaron que era necesario trasladar a la mujer a un hospital, pero la paciente permaneció en el inmueble, donde perdió la vida.

Según los testimonios recabados, varias de las personas que participaron en su atención abandonaron el lugar.

Revelan causa de muerte de mujer tras cirugía estética

La necropsia determinó que la causa de muerte fue un edema agudo cerebral y pulmonar, mientras que los dictámenes posteriores establecieron que el fallecimiento ocurrió durante el procedimiento quirúrgico.

El 12 de septiembre se realizó un cateo en el establecimiento, donde fueron asegurados dispositivos de almacenamiento, cámaras y documentación relacionada con los hechos.

Las diligencias permitieron establecer que el establecimiento operaba en un inmueble particular con habitaciones adaptadas como consultorios.

Lugar donde murió mujer no estaba en regla

La Agencia de Protección Sanitaria de la CDMX detectó 17 incumplimientos a la normatividad sanitaria, mientras que una verificación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) identificó incumplimientos en 60 puntos de revisión.

Mariana “N” fue detenida el 6 de octubre en la alcaldía Iztapalapa y Sonia “N” el 13 de octubre en la alcaldía Benito Juárez. La primera ya fue vinculada a proceso por homicidio doloso, mientras que la segunda mujer fue imputada por el mismo delito y se encuentra en prisión preventiva mientras se resuelve su situación legal.

La Fiscalía CDMX continúa las investigaciones para esclarecer plenamente las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento y determinar las responsabilidades penales correspondientes.