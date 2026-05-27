“Soy la del video": falsa doctora que citó a Blanca Adriana en Puebla usó imagen de cirujana peruana

Blanca Adriana Vázquez Montiel acudió a un espacio conocido como Detox Clínica en Puebla y desapareció, pero días después, la encontraron sin vida en Tlaxcala. La presunta responsable es una mujer que decía ser doctora y ahora está prófuga.

La víctima de 37 años llegó con engaños y la promesa de una cirugía estética garantizada, pero la mujer detrás de este procedimiento no era médico y usó la imagen de una cirujana de Perú para promocionarse.

Blanca Adriana Vázquez Montiel desapareció tras ingresar a una clínica estética en Puebla; presunto video mostraría que fue sacada inconsciente en un auto.|Especial

Falsa doctora en Detox Clínica huyó y encuentran sin vida a Blanca Adriana

La falsa cirujana es Diana Alejandra Palafox Romero, quien decía ser doctora, pero no cuenta con cédula profesional, de acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas.

El 18 de mayo de 2026, la víctima acudió a una cita con ella hasta la clínica, ubicada en Calzada Zavaleta 2511, donde se ofrecían liposucciones express.

🚨🚨🚨Puebla -Puebla-



-La presunta "doctora" Diana Alejandra Palafox Romero, no tiene cédula profesional

-La Diana Alejandra hacía su publicidad, que publicaba en sus redes sociales

-La clínica estética “Detox” operaba sin permisos sanitarios, sus instalaciones fueron cateadas… pic.twitter.com/aMUaE1a7BG — Eco_1_LVM (@Eco1_LVM) May 21, 2026

Blanca Adriana llegó con su esposo, a quien la supuesta doctora le pidió ir a comprar una faja compresiva, vendas y medicamentos para poder continuar con el procedimiento.

Cuando el esposo volvió, todo estaba cerrado y no supo más de su pareja, a quien desde ese momento reportó como desaparecida y Diana Alejandra escapó.

Cirujana peruana aclara que falsa doctora usó un video de 2024 para promocionarse

La falsa doctora se promocionaba en plataformas digitales donde publicaba los costos de sus servicios, sin embargo, usó un video de una cirujana llamada Liliana Príncipe, de Perú, quien en entrevista exlcusiva con Azteca Noticias, comentó cómo se dio cuenta de este suceso.

Este caso para ella ha sido "bastante tétrico". Ella se enteró el jueves 21 de mayo de 2026 por la madrugada gracias a una persona que maneja sus cuentas de redes sociales.

La cirujana con 19 años en el campo recibió cientos de mensajes y llamadas de conocidos y seguidores que se enteraron que en Puebla se le vinculó con la desaparición y muerte de Blanca Adriana.

Esto después de que en redes sociales en México circuló un video donde la supuesta doctora ofrecía sus servicios, pero se trata de un video del 13 de abril de 2024 donde aparece la cirujana peruana.

"Me atribuían con un video a mí la muerte, el deceso de una persona en México, en Puebla. Yo me quedé congelada", expresó.

El modus operandi de falsa doctora en Puebla para operar

La falsa doctora al parecer compartía con sus clientes videos ajenos de intervenciones, entre ellos, el de Liliana Príncipe y dependiendo de lo que quería vender la falsa doctora, era el video que se compartía y el costo de la intervención.

De acuerdo con la cirujana peruana, a tráves de una amiga que ejerce lo mismo en México, supo que la falsa doctora "se promocionaba en redes sociales por precio y así es que captaba gente".

"Difundían no solamente videos mostrando una máquina; ese video es del 2024, imagínate. Está en nuestro archivo en el 2024. Consultaban por una cirugía o por otra y mandaban el video respectivo dependiendo de lo que sea. Yo me entero por una paciente que ellos lo hacían así, porque yo tengo una paciente que operé de Puebla", relató.

"Vino de Puebla para Perú y la opero acá y la amiga de ella pide información a Clínica Detox y ella le dice, "Oye, tu cirujana está operando acá en en Puebla." Le dice, "No, la doctora no opera en Puebla, la doctora opera en Perú" (...) y ella nos envía la foto del video que esta gente manda", añadió.

Cirujana de Perú pide que encuentren a falsa doctora por caso Blanca Adriana

Liliana Príncipe hizo un llamado a que las autoridades de Puebla encuentren a la presunta responsable de la muerte de Blanca Adriana, quien acudió con ella creyendo que le haría un procedimiento médico de fiar.

"Ojalá la encuentren, de verdad. Yo espero que la encuentren y que pague por lo que hizo, o sea, no solamente ha ocasionado el deceso a una persona, sino también ha engañado entiendo yo mucha gente por el precio (...) no entiendo como alguien tiene ese tipo de espíritu tan vil, tan inhumano de ponerse a hacer algo que no le corresponde", comentó.

También envió sus condolencias a la familia de Blanca Adriana e insistió ella no fue quien "ocasionó el daño". "No estaba ni enterada y que estaba usando mi imagen (...) soy la del video, pero no soy la que operó", aseguró.

Cámara grabó a falsa doctora cargando un bulto

La supuesta doctora y un joven, quien sería su hijo, fueron grabados cargando un bulto que al parecer era el cuerpo de Blanca Adriana.

Al parecer estab inconsciente y la subieron a un Mini Cooper rojo, mientras que una asistente de la clínica, presuntamente también participó en esta maniobra. Esta grabación fue vista por Liliana Príncipe, quien expresó:

"Vi el video cómo sacaban el cuerpo, claro que lo vi. O sea, yo no creo que un un médico se atreve a hacer una de esas cosas, o sea, no lo creo. No creo capaz a un médico de ser así, inhumano y cruel. No creo, nuestra vocación de servicio es distinta", agregó.

De acuerdo con el dueño del edificio de Calzada Zavaleta, la falsa cirujana rentaba el tercer piso como casa habitación y ocultó que era un lugar con equipo médico para operar.

Solo el automóvil fue localizado en Cholula, Puebla. El 21 de mayo fue encontrado el cuerpo de Blanca Adriana en Altzayanca, Tlaxcala, pero de la doctora falsa nada se sabe.

"Jamás pensé que alguien tuviera esa valentía para hacer algo un delito tan vil y tan al ojo de todo el mundo hoy en día que las redes sociales cuentan todo, ¿no? O sea, hasta se inventan cosas, o sea, me ha pasado a mí, o sea, ¿cómo esta mujer se atreve a hacer esto? Toma mi imagen, se la comparte a sus pacientes, no es médico y tiene no tiene sangre en la cara, o sea, eso es inhumano", manifestó.

