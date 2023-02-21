Aumenta a 40 el número de muertos por inundaciones en Brasil

El número de muertos por las torrenciales lluvias que causaron inundaciones en el sureste de Brasil aumentó el lunes a 40, según cifras oficiales, en el día en que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva visitó la región y dijo que ya no se deberían construir viviendas en zonas con riesgo de deslaves e inundaciones.

Las autoridades del estado de Sao Paulo dijeron el lunes que cuatro personas más habían muerto además de los 36 fallecidos reportados el día anterior, pero aún se espera que se registren más víctimas fatales porque tres docenas de personas seguían desaparecidas tras las inundaciones.

Lula sobrevoló la ciudad costera de Sao Sebastiao junto con los ministros del gabinete y se comprometió a ayudar a reconstruir la ciudad brasileña de unas 91,000 personas mediante la edificación de nuevas casas en lugares más seguros.

También dijo que el Gobierno debía trabajar para restaurar las instalaciones de infraestructura clave, como las carreteras dañadas por los deslizamientos de tierra.

Com tristeza recebi a notícia do falecimento do Pe. Jaime Crowe, que tanto fez pelo Jardim Ângela, na Zona Sul de São Paulo, liderando a comunidade em defesa da paz e da vida. Meu abraço fraterno aos amigos e admiradores do padre Jaime. — Lula (@LulaOficial) February 20, 2023

Inundaciones en Sao Paulo

Las inundaciones en el estado de Sao Paulo fueron las últimas de una serie de desastres de este tipo que han afectado recientemente a Brasil, donde la construcción de mala calidad, a menudo en las laderas, ha tenido consecuencias trágicas durante las temporadas de lluvias del país.

"A veces la naturaleza nos toma por sorpresa, pero a veces también la tentamos", dijo Lula en un discurso luego de reunirse con el gobernador de Sao Paulo, Tarcisio de Freitas, y el alcalde de Sao Sebastiao, Felipe Augusto, para coordinar su respuesta al desastre.

"Creo que es importante que no sucedan ninguno de los dos", agregó. "Expreso mi solidaridad con la gente de Sao Sebastiao y espero que esto nunca vuelva a suceder", declaró.

El diluvio ocurrió durante el período festivo del Carnaval de Brasil, cuando miles de personas acuden a las playas de la región, lo que probablemente agrave el costo humano del desastre.

Según el Gobierno del estado de Sao Paulo, Sao Sebastiao fue la zonas golpeada por las inundaciones, pero las fuertes lluvias también afectaron a localidades cercanas como Ilhabela, Caraguatatuba y Ubatuba, donde se registró una víctima fatal.

Más de 2,000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, agregó el Gobierno. El estado declaró tres días de luto y situación de calamidad de 180 días para seis pueblos.