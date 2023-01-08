Muertos y heridos tras choque de autobuses en Senegal

Al menos 40 personas murieron y otras 78 resultaron heridas luego del choque de dos autobuses en una carretera de Senegal. El siniestro que dejó a varios muertos y heridos, ha provocado que las autoridades locales, decreten tres días de luto nacional.

El siniestro entre los autobuses ocurrió luego de la explosión de una llanta en una de las unidades de transporte, el autobús se salió de su trayectoria antes de estrellarse de frente con otro autobús que circulaba en el sentido contrario, informó la Fiscalía del país africano.

Ocurrió en la Carretera Nacional 1, a la altura de la localidad de Sikilo, en la región de Kaffrine, a más de 200 kilómetros al sureste de Dakar, capital de la República de Senegal.

En un comunicado, la Fiscalía de Senegal explicó que: "Según los primeros elementos de la investigación de la policía judicial, un bus adscrito al transporte público de pasajeros, tras el reventón de una llanta, se salió de su trayectoria antes de chocar de frente con otro bus que venía en sentido contrario".

Je suis profondément attristé par le tragique accident routier de ce jour, à Gniby, occasionnant 40 morts et de nombreux blessés graves. J’adresse mes condoléances émues aux familles des victimes et souhaite prompt rétablissement aux blessés. — Macky Sall (@Macky_Sall) January 8, 2023

Presidente de Senegal decreta luto nacional por choque de autobuses

Macky Sall, presidente de Senegal, decretó un luto nacional de tres días a partir del 9 de enero (2023). Durante esa jornada, el mandatario sostendrá una Consejo Interministerial con la finalidad de tomar las medidas necesarias en materia de transporte público y seguridad vial

Conforme a medios locales, se reventó una de las llantas de un autobús que venía de la localidad de Tambacound con destino a Dakar, mientras la otra unidad de transporte viajaba desde la capital con rumbo a la localidad de Vélingara en el sur de Senegal.

Cabe señalar que los accidentes de tráfico son frecuentes en Senegal, en gran parte debido a los conductores que manejan de manera irresponsable, además de que el estado de las carreteras de la nación africana no es el óptimo y a que las unidades de transporte son antiguas y no cuentan con los servicios adecuados.