Mujer roba caja fuerte en Puebla y se la lleva en carrito

Una presunta empleada doméstica robó una caja fuerte, al interior de una residencia en lomas de angelópolis, Puebla. Una cámara de seguridad captó el momento en que la mujer jala la caja fuerte ayudada de un carrito de mercado.

Robo de caja fuerte

Este es el momento exacto en el que una presunta empleada doméstica realizó el robo de una caja fuerte, al interior de una residencia en lomas de angelópolis. En los videos captados por cámaras de seguridad, se observa cómo, por las calles de ese lugar, la mujer jala la caja fuerte, misma que contenía un millón de pesos entre joyas y dinero en su interior, de acuerdo a la Fiscalía de Puebla.

Los hechos se registraron en cluster 444, la presunta responsable habría salido por las vialidades de este residencial a plena luz del día.

Identificada

La presunta implicada fue señalada por los afectados como María Cristina N. quien ya es investigada por la Fiscalía estatal. Los hechos sucedieron el pasado 25 de noviembre del 2022.

“Estoy buscando el cluster 444, - sí es acá adentro- Fue por lo del robo, no sé si ustedes supieron de una caja fuerte, pero me dicen ¿Usted no supo? Mmm no, por eso me extraña, porque me hubieran informado para darle seguimiento”, mencionó un policía que decidió estar en el anonimato.

Actualmente ya existe la denuncia correspondiente ante la fiscalía de Puebla, y el caso ya es investigado bajo la carpeta fgep/cdi/feidal/sacholula-1/0201538/2022 por el delito: robo a casa habitación. Cabe destacar que la empresa privada de seguridad que vigila esta zona residencial continúa dando el servicio.

Fue en este mismo lugar, donde el pasado 20 de agosto, en el cluster 333, se registró otro robo, en el que una pareja de adultos mayores fue despojada, con violencia, de dinero y joyas con un valor cercano a los 5 millones de pesos, afirmó la Fiscalía.