VIDEO: Intentó volar sin su perro y lo dejó abandonado en el aeropuerto de Las Vegas; terminó arrestada

Una mujer fue arrestada en el aeropuerto de Las Vegas luego de atar a su perro a un medidor de equipaje y retirarse del lugar después de que le negaran abordar un vuelo por falta de documentación del animal.

El hecho ocurrió el 2 de febrero por la noche en el Aeropuerto Internacional Harry Reid, cuando personal de la aerolínea le informó que no podía viajar con el perro sin completar el trámite requerido para transportarlo como animal de servicio.

¿Qué ocurrió con el perro en el aeropuerto de Las Vegas?

De acuerdo con la Policía Metropolitana de Las Vegas, la pasajera dejó al perro, un Goldendoodle de dos años, amarrado en el área de mostradores y se dirigió sola hacia su puerta de embarque dentro del aeropuerto.

Cámaras de seguridad registraron el momento. Minutos después, oficiales localizaron a la mujer dentro del mismo aeropuerto de Las Vegas antes de que su vuelo despegara.

Al ser confrontada, declaró que el perro contaba con un dispositivo de rastreo y que alguien podría recogerlo posteriormente.

Cargos tras abandonar al perro en Las Vegas

La mujer fue detenida y enfrenta cargos por abandono de animal, resistencia al arresto y proporcionar información falsa u obstrucción a un funcionario público, según informaron las autoridades.

En Las Vegas, el abandono o maltrato de un perro está regulado por los Estatutos Revisados de Nevada (NRS 574.100). La ley establece que cualquier acto de crueldad, negligencia o abandono hacia un animal doméstico puede ser procesado como delito.

Dependiendo de la gravedad, las sanciones pueden incluir multas económicas, libertad condicional, prohibición de poseer mascotas e incluso penas de cárcel. En casos considerados graves o reincidentes, el delito puede escalar a categoría mayor con posibilidad de prisión estatal.

¿Qué pasó con el perro abandonado en el aeropuerto de Las Vegas?

El perro fue rescatado por una organización local en Las Vegas y trasladado a un hogar temporal. Actualmente permanece bajo cuidado mientras se gestiona su adopción. Fue bautizado como “Jet Blue”.