Misterioso síndrome: Mujer en Canadá tiene aliento a alcohol sin ingerirlo

Una mujer en Canadá tuvo aliento a alcohol durante dos años, lo cual le llevó incluso a presentarse al hospital en varias ocasiones. Sin embargo, en todo ese tiempo jamás ingirió bebidas alcohólicas.

La paciente de 50 años de edad presentaba mareos, desorientación y debilidad, además del aliento a alcohol. Incluso, estos síntomas le provocaron que se desmayara y se diera un golpe en la cabeza contra un mueble de la cocina mientras preparaba el almuerzo para sus hijos.

¿Cuáles son los niveles normales de alcohol en sangre?

El alcohol no sólo se quedaba en su aliento, sino que también estaba presente en la sangre de la mujer. El nivel normal de alcohol en sangre de una persona es de menos de 2 milimoles por litro.

Sin embargo, la mujer de 50 años tenía un rango de entre 30 y hasta 62 milimoles por litro. Incluso tuvo que acudir hasta siete veces a la sala de emergencias en dos años, así como varias consultas con su médico familiar, aseguró a la cadena CNN el doctor Rahel Zewude, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Toronto.

Dados estos niveles altos de alcohol en la sangre, los médicos de las salas de emergencias la cuestionaron sobre si ingería bebidas alcohólicas e incluso tuvo que ser examinada por tres psiquiatras distintos.

No obstante, la paciente no contaba con los criterios para el diagnóstico de trastorno por consumo de alcohol. Además, su esposo confirmó que ella no bebía, ya que su religión no se lo permite. Tras la séptima visita a una sala de urgencias, un médico le diagnosticó el síndrome de cervecería automática. El caso fue publicado en la revista especializada Canadian Medical Association Journal.

¿Qué es el síndrome de cervecería automática?

El síndrome de cervecería automática, también conocido como el síndrome de fermentación intestinal, es una rara enfermedad en la cual bacterias y hongos en el tracto gastrointestinal convierten los carbohidratos de la dieta en etanol, explica la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos.

Uno de los primeros casos reportados ocurrió en 1946 en África, cuando un niño de cinco años sufrió una ruptura de estómago sin razón aparente y en la autopsia hallaron que su abdomen estaba lleno de un líquido con olor a alcohol.

Los pacientes con síndrome de cervecería automática presentan varios de los síntomas por intoxicación de alcohol, aunque no ingieran bebidas alcohólicas.

Desde el año 1974, hay reportes de 20 casos diagnosticados con el síndrome de cervecería automática, la mayoría en Japón, donde se le conoce con el nombre de síndrome de auto intoxicación por alcohol.