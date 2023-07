En su participación en el podcast “On Purpose with Jay Shetty”, el actor Tom Holland, aprovechó su participación para platicar cómo fue que logró superar el alcoholismo. El actor de Spider-Man contó cómo fue su lucha contra el alcoholismo además de cómo fue que dejar de beber lo ha hecho “más feliz que nunca”.

El actor birtánico, Tom Holland, mejor conocido por interpretar a Spider-Man, se expresó de manera muy sincera acerca de sus batallas por mantener la sobriedad.

¿Cómo logró Tom Holland superar el alcoholismo?

En sus declaraciones al podcast, el actor de 27 años, dijo que dejar el alcohol fue “lo mejor que he hecho” después de haber estado “asustado” al darse cuenta del alcance de su alcoholismo. Después de un período navideño “muy, muy borracho” en 2022, Holland descubrió que, habiendo decidido completar un enero seco, “todo en lo que podía pensar era en tomar una copa. “Yo estaba como, -Wow, tal vez tengo un poco de alcohol’”.

Tom Holland decidió extender su período de sobriedad, pero le resultó difícil hacerlo en Inglaterra, donde dijo que se dio cuenta de que socializar y el alcohol se encuentran significativamente entrelazados. “Sentí que no podía ir al pub y tomar un refresco de lima. No pude salir a cenar. Estaba realmente, realmente luchando”, dijo Holland durante su participación en el podcast.

El actor de Spider-Man, dijo que descubrió que necesitaba distanciarse de sus amigos en la comunidad del rugby, “porque mucho se trata de cuánto puedes beber. Simplemente me dije a mí mismo, como, “¿Por qué? ¿Por qué estoy esclavizado a esta bebida? ¿Por qué estoy tan obsesionado con la idea de tomar esta bebida?”

¿Qué logró Tom Holland, actor de Spider-Man al volverse abstemio?

Para el cumpleaños número 27 del actor de Spider-Man, ocurrido el pasado 1 de junio, había pasado cinco meses sin beber y dijo que estaba “más feliz que nunca en mi vida”.

Descubrió que los beneficios incluían un mejor sueño, además de la capacidad de manejar los obstáculos cotidianos. “Las cosas que saldrían mal en el set, que normalmente me molestarían, las podría tomar con calma. Tenía una mayor claridad mental. Me sentí más saludable, me sentí más en forma”.

“Estoy feliz de decirlo: definitivamente era adicto al alcohol. No estoy rehuyendo eso en absoluto”: Tom Holland, quien también ha dicho que su viaje inspiró a su madre a hacer lo mismo, con consecuencias positivas.

Actualmente, el actor de Spider-Man se encuentra actualmente en un descanso de la actuación, después de un agotador rodaje de la serie en Apple TV, “The Crowded Room”, en la que interpretó a un criminal estadounidense con trastorno de identidad disociativo.

Cabe señalar que la carrera de Holland comenzó a despegar cuando interpretó a Billy Elliot en el West End, antes de hacer su gran avance en la pantalla grande con el drama del tsunami del año 2012, The Impossible.

¿Qué es el alcoholismo y cuáles son sus consecuencias?

El alcoholismo se trata de una enfermedad cuya necesidad o dependencia a la ingesta de bebidas alcohólicas en las personas, genera deterioro en su salud física y mental.

Cabe señalar que no hay síntomas precisos del alcoholismo, pero sí existen cambios notorios en el comportamiento de la persona tanto en el ámbito laboral y familiar. Quien lo padece tiene la necesidad de beber alcohol en cualquier momento y sin control, por lo que puede realizar cualquier actividad a cambio de conseguir alguna bebida.