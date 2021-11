Mujer revisa celular de su esposo y descubre que planeaba matarla

Una mujer originaria de Tennessee, Estados Unidos, descubrió que su esposo planeaba asesinarla y que el plan lo estaba orquestando junto a su amante, esto después de revisar por error el celular de su todavía marido.

Luego de encontrar los mensajes de texto en el celular de su esposo, llamado Jerry McDonald, la mujer lo acusó con las autoridades de Chattanooga, Tennessee, de intentó de asesinato, por esa razón lo arrestaron.

Según los documentos judiciales, la mujer al ver a su esposo desmayado borracho, tomó su celular para intentar comunicarse al trabajo y avisar que no iría a laborar en su turno de la tarde, pero se percató que McDonald tenía una conversación con una desconocida.

Al abrir el chat de la conversación, la mujer encontró que su esposo de 49 años de edad, estaba hablando con Vanessa Nelson, de 39 años de edad, con quien estaba planeando matarla.

En el mensaje, se podía leer que su esposo estaba convenciendo a su amante de asesinarla para luego irse a vivir juntos con el seguro de vida que planeaban cobrar, ya que este significaba una indemnización para McDonald.

Hamilton County Sheriffs Office Tennessee



Los mensajes del celular de su esposo revelan el plan

La mujer reveló los mensajes que encontró en el celular de su esposo para que las autoridades lo detuvieran, en los que se pudo leer:

“¿La tengo que matar?”, pregunta Vanessa Nelson. “Si, tienes que matarla, por favor, te lo ruego”, le contestó McDonald.

Posteriormente, su esposo habla nuevamente con su amante para decirle:

“Esta mujer vale un millón, estoy diciendo que la matemos y cobró un millón de dólares para que vivamos como los reyes y reinas que somos”, responde McDonald, utilizando lenguaje soez al respecto de su pareja.

Su amante al leer el plan para matar a la mujer, responde:

“No somos criminales, no nos importa el dinero, al menos a mí no”, responde Nelson. “Hay más de un millón en la caja fuerte de su padre. Estoy diciendo que no me atraparán”, afirma McDonald.

Luego, el esposo se recompone y explica: “A mí tampoco me importa el dinero, pero este puede ser un buen camino si así lo decidimos. No estoy bromeando, todo lo que quiero es a ti, ‘nena’. Es todo lo que me importa”, concluye McDonald.

Tras estos mensajes, el esposo tiene que pagar una fianza de 75 mil dólares, para después comparecer ante un juez del condado el próximo 30 de noviembre.