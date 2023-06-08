Una mujer hispana se gradúa junto con su hijo de la misma carrera y el mismo día en Texas

Mujer hispana identificada como Esmeralda Landa, se graduó junto con su hijo adolescente, de la misma carrera y al mismo tiempo en Texas.

De familia mexicana, está mujer hispana es trilingüe, ya que habla español, inglés, además del lenguaje de señas.

Actualmente Esmeralda Landa tiene la intensión de enseñar a los más jóvenes, de hecho su historia ha estado inspirando a muchas personas en el área de Texas. Esta hispana ha formado parte y se graduó en lenguaje de señas, junto con su hijo adolescente que actualmente tiene 18 años de edad.

¿Por qué una madre hispana y su hijo estudiaron la misma carrera?

Cabe señalar que la pareja de esta mujer hispana es sorda, por lo que qué lenguaje de señas es importante para poder comunicarse. De hecho Esmeralda señala que respecto su pareja que: “Sus ojos son sus oídos… Es difícil para él porque sus ojos son sus oídos, él siempre tiene que estar viendo lo que está pasando”.

Esmeralda, quien es hija de mexicanos señala que todo comenzó debido a que uno de sus primos es sordo, y en su hogar que se encuentra en Dallas, su abuela se esforzaba mucho para que todos entendieran español, inglés y por supuesto el lenguaje de señas.

La mujer hispana señala que “Entre más lenguajes sepamos, más valiosos somos”, actualmente ella trabaja como asistente de oficina en la escuela donde se graduó. Esta hispana trabajaba de día y estudiaba durante las noches.

El lenguaje de señas varía según el país o la región

Es importante señalar que el lenguaje de señas no es universal, esto quiere decir que en Estados Unidos se comunican de diferente forma al lenguaje de señas que se utiliza en México o en otros países.

Esta mujer hispana recomienda que todos deben aprender lo más básico, comenzando por el abecedario. De esta forma, todas las personas podrían comunicarse con las personas sordas, mediante deletrear palabras.

Cabe mencionar que la Lengua de Señas Americana, o American Sign Language (ASL) es la forma en que un millón de personas en promedio se comunican todos los días en Estados Unidos, de hecho para algunos es su lengua materna.