Revolución Cubana “ni es una revolución": Marco Rubio pide cambios profundos en Cuba

Un día después del apagón total que afectó a toda la isla de Cuba y el anuncio del nieto de Fidel Castro sobre una supuesta liberación económica, Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, aseguró que las condiciones económicas no cambiarán en tanto sigan las mismas personas al frente del país.

En un mensaje en la Casa Blanca, Donald Trump, presidente estadounidense, señaló que Rubio está al frente de las negociaciones con las figuras de la dictadura.

Marco Rubio condiciona el fin del embargo a un cambio político en Cuba

“Cuba tiene una economía que no funciona en un sistema político y gubernamental que no puede arreglarlo. Tienen que cambiar drásticamente”, señaló Rubio este 17 de marzo de 2026.

El secretario de Estado destacó que el anuncio realizado ayer por Oscar Pérez Oliva-Fraga, sobrino nieto de Fidel Castro, sobre permitir inversiones en Cuba de cubanos en el extranjero, “no es lo suficientemente drástico. No va a arreglarlo”.

SECRETARY RUBIO: Cuba’s economy doesn’t work. It has survived on subsidies from the Soviet Union and now from Venezuela. They don’t get subsidies anymore so they’re in a lot of trouble. pic.twitter.com/wFeTOdGPvL — Department of State (@StateDept) March 17, 2026

El fracaso de los subsidios: la economía cubana tras el fin del apoyo de Venezuela

Marco Rubio fue más allá y aseveró que el embargo económico contra Cuba está atado “a un cambio político en la isla” y reiteró que la economía cubana ha sobrevivido gracias a subsidios.

“Es una economía disfuncional. Es una economía que ha sobrevivido a esa revolución, que ni siquiera es una revolución. Lo que tienen ha sobrevivido gracias a los subsidios de la Unión Soviética y ahora de Venezuela. Ya no reciben subsidios. Así que están en serios problemas. Y los que están al mando no saben cómo solucionarlo. Así que tienen que poner a gente nueva al mando”, sentenció Rubio.

Trump aseveró que Washington hará “algo con Cuba” muy pronto, ya que la isla está “en muy mal estado ahora mismo”

¿Qué es la supuesta "liberación económica" anunciada por el sobrino nieto de Fidel Castro?

Oscar Pérez-Oliva Fraga, viceprimer ministro de Cuba, aseguró que “no hay limitaciones” para que exiliados cubanos hagan negocios en la isla.

El también ministro de Comercio Exterior señaló que el régimen está eliminando obstáculos a inversiones de empresas estadounidenses, pero acotó que la legislación de la Unión Americana aún impedía el comercio y la inversión en el marco del prolongado embargo económico destinado a castigar al gobierno de La Habana.

