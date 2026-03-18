Video: Así fue la captura de Christian Barrios tras persecución en Nassau, NY; asesinó a su exnovia y a su pareja

La captura de Christian Barrios quedó registrada en video tras una intensa persecución el condado de Nassau, New York (NY) ; el operativo se extendió durante la madrugada y se activó tras una llamada de emergencia por un ataque armado que dejó sin vida a su exnovia y a la actual pareja de ella.

Los hechos comenzaron la noche del viernes, cuando autoridades del St. Johns County Sheriff's Office (SJSO) respondieron a un tiroteo en un estacionamiento. Al llegar, encontraron a la pareja con múltiples heridas de bala; minutos después, se confirmó la muerte de ambos y se desplegó una movilización para ubicar al responsable.

¿Cómo inició la persecución en Nassau, NY?

Tras el ataque, Christian Barrios huyó del lugar. Durante las primeras horas, las autoridades rastrearon sus movimientos hasta ubicar un vehículo vinculado al caso.

La persecución se intensificó cuando se confirmó el robo de un auto de lujo, con el que el sospechoso intentó escapar del área. Varias corporaciones participaron en la búsqueda, incluyendo unidades con binomios K9.

"Durante la persecución, justo después de las 4 a. m., SJSO respondió a un robo en una residencia. Durante esta parte de la investigación, se supo que un BMW de color oscuro fue robado de la residencia en Ponte Vedra Beach. Barrios fue localizado conduciendo el sospechoso de robo de vehículo en el condado de Nassau. Después de una persecución, los agentes del NCSO detuvieron el vehículo y Barrios huyó a pie", detalló el St. Johns County Sheriff's Office.

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¿Dónde y cómo fue la captura de Christian Barrios tras asesinato de exnovia?

La captura de Christian Barrios se concretó cerca de las 8:00 de la mañana, cuando los agentes lograron ubicarlo escondido. Fue rodeado y sometido sin que se registrara enfrentamiento.

"En esfuerzos conjuntos, las unidades de NCSO y SJSO K9 siguieron a Barrios en el bosque y rápidamente lo localizaron escondiéndose justo antes de las 8 a. m. en CR 108, justo al sur de Middle Road cerca de Callahan. Barrios fue detenido y llevado bajo custodia sin incidentes", agregó el St. Johns County Sheriff's Office.

¿Qué cargos enfrenta Christian Barrios tras su captura en NY?

Tras la captura de Christian Barrios, las autoridades confirmaron que enfrenta cargos por doble homicidio, además de delitos relacionados con el robo de vehículo y la huida.

El caso sigue bajo investigación mientras se determina su traslado para enfrentar el proceso legal correspondiente.