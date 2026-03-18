Proyectil impacta cerca de planta nuclear en Irán; ONU pide cautela por guerra en Medio Oriente

Un proyectil cayó la noche del martes cerca de una planta nuclear en Irán, en medio de la escalada de la guerra en Medio Oriente que involucra a Estados Unidos. El impacto ocurrió en la zona de Bushehr, sin dejar víctimas ni daños confirmados.

Las autoridades de Irán notificaron al organismo nuclear de la ONU que la planta nuclear no sufrió afectaciones, pero el hecho encendió alertas por el riesgo que representa cualquier ataque en instalaciones sensibles en plena guerra entre Estados Unidos e Irán.

¿Qué ocurrió cerca de la planta nuclear en Irán durante la guerra en Medio Oriente?

El proyectil impactó en las inmediaciones de la planta nuclear de Bushehr, una de las instalaciones energéticas más vigiladas de Irán; el incidente se registró durante la tercera semana del conflicto en el Medio Oriente, donde la tensión entre Estados Unidos e Irán ha escalado.

De acuerdo con reportes oficiales, la planta nuclear no presentó daños estructurales ni fugas; los niveles de radiación se mantuvieron normales tras la revisión técnica en la zona.

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ONU advierte riesgo por ataques cerca de planta nuclear en Irán

El director del organismo internacional de energía atómica pidió máxima moderación en la guerra en Medio Oriente, al señalar que cualquier incidente en una planta nuclear en Irán podría tener consecuencias graves.

El llamado ocurre mientras continúan las operaciones en la región, donde Estados Unidos mantiene actividad militar en respuesta a acciones atribuidas a Irán. El riesgo no es menor: una afectación en una planta nuclear podría impactar no solo a ese país, sino a todo el Medio Oriente.

¿Por qué preocupa la planta nuclear de Bushehr en la guerra entre Estados Unidos e Irán?

La planta nuclear de Bushehr, ubicada al sur de Irán, ha sido históricamente un punto sensible en contextos de guerra; su cercanía con zonas estratégicas del Medio Oriente la convierte en un foco de atención internacional.

Aunque el reciente impacto no dañó la planta nuclear, especialistas y autoridades coinciden en que la repetición de incidentes en la zona podría elevar el riesgo en el conflicto entre Estados Unidos e Irán.