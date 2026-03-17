Irán confirma muerte de Ali Larijani tras ataque de Israel; era jefe de seguridad nacional

Este martes 17 de marzo, en medio del conflicto en Medio Oriente, Irán confirmó la muerte de Ali Larijani, una de las figuras más influyentes en materia de seguridad del país, tras un ataque aéreo atribuido a Israel en Teherán.

En un golpe directo por parte de la dupla entre Estados Unidos e Israel, la noticia fue difundida por medios vinculados al gobierno iraní, que señalaron que Ali Larijani falleció a los 67 años .

La muerte de Ali Larijani representa un golpe para la estructura política y de seguridad de Irán, ya que se trataba de un funcionario clave dentro del sistema de poder. Durante años, Ali Larijani ocupó posiciones estratégicas en el aparato del Estado y participó en decisiones sensibles relacionadas con la seguridad nacional.

Quién era Ali Larijani y por qué era clave en Irán

Ali Larijani nació en 1958 en Nayaf, Irak, en el seno de una familia influyente dentro de Irán. Su trayectoria política estuvo marcada por su cercanía con el liderazgo del país y su participación en instituciones clave.

Antes de consolidarse como figura de seguridad, Ali Larijani dirigió durante una década el sistema estatal de radiodifusión; posteriormente, dio el salto a funciones de mayor peso dentro del gobierno de Irán, donde asumió responsabilidades en temas estratégicos.

La carrera de Ali Larijani también incluyó su paso por la Guardia Revolucionaria, uno de los pilares del sistema de defensa de Irán, lo que fortaleció su perfil dentro del aparato de seguridad.

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El papel de Ali Larijani en la seguridad y el programa nuclear

En 2005, Ali Larijani fue designado secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, una de las posiciones más relevantes dentro de la estructura política de Irán. Desde ahí, participó en la toma de decisiones clave en materia de defensa.

Además, Ali Larijani tuvo un rol central como negociador en el programa nuclear iraní, donde mantuvo una postura firme frente a propuestas internacionales.

Durante ese periodo, la figura de Ali Larijani se consolidó como una de las voces más influyentes en temas estratégicos dentro de Irán.