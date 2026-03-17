Ni un mes duró: Renuncia primera ministra de Perú y desata crisis en gabinete

Después de que Perú ha tenido siete presidentes en los últimos 10 años, la inestabilidad política no termina tras la renuncia de Denisse Miralles, primera ministra peruana, a pocas semanas de su nombramiento y de las elecciones generales previstas para el 12 de abril.

La funcionaria fue nombrada en el cargo el 24 de febrero y presentó su renuncia efectiva este 17 de marzo de 2026.

En una carta de renuncia destacó que entregó un informe sobre sus acciones realizadas en el cargo que duró alrededor de cuatro semanas. Abundó que la renuncia es en atención a la petición que le hizo el actual presidente José María Balcázar, nombrado como interino tras la remoción de José Jerí.

¿Qué pasará con el gabinete tras la dimisión de la primera ministra?

La ley peruana establece que, tras la renuncia del primer ministro, quien también funge como jefe de gabinete, el resto de los 18 ministros debe presentar su renuncia.

El actual presidente tiene la opción de ratificar a cada integrante del gabinete o de cambiar a cada nuevo ministro.

Las razones de la renuncia de Denisse Miralles no fueron divulgadas de forma pública. No obstante, la presidencia de Perú agradeció la labor de la primera ministra.

“La Presidencia de la República del Perú agradece a la señora Denisse Miralles por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros en un contexto importante para el país, y le desea éxitos en su carrera profesional y en sus futuros desafíos”, publicó la presidencia peruana en su perfil oficial de la red social X.

La Presidencia de la República del Perú agradece a la señora Denisse Miralles por los servicios prestados a la nación como presidenta del Consejo de Ministros en un contexto importante para el país, y le desea éxitos en su carrera profesional y en sus futuros desafíos. — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 17, 2026

Cronología de la inestabilidad: de Dina Boluarte y José Jerí a la crisis actual

Apenas el 17 de febrero de 2026, José Jerí, quien era presidente interino tras la destitución de Dina Boluarte, fue removido del cargo, con lo que sólo duró cuatro meses como mandatario. Jerí es investigado por irregularidades tras reuniones con empresarios extranjeros.

El 12 de abril de 2026 serán las elecciones generales para votar por presidente de la República, legisladores y el Parlamento Andino para el período 2026-2031.

