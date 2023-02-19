Mujer rompe por accidente escultura de Jeff Koons de 42 mil dólares

Una mujer rompió por accidente una escultura del artista estadounidense Jeff Koons, la cual está valuada en 42 mil dólares; sin embargo, no tendrá que pagar el costo de la obra.

El incidente ocurrió durante una feria de arte en Miami en el Art Wynwood, donde se exhibía la escultura “Balloon Dog”, hecha de porcelana con un tamaño de 38 centímetros; estaba pintada de azul metálico y tenía la forma de un perrito de globo.

De acuerdo con medios locales, durante la inauguración de la décima edición de la feria, la mujer se acercó a la obra de arte y comenzó a golpearla para averiguar si estaba hecha de globo. Después de varios golpes, la obra terminó hecha trizas en el suelo.

Una mujer que admiraba una #escultura "Balloon Dog", valuada en unos $42,000 dólares, accidentalmente la rompió.



La obra del artista Jeff Koons, quedó hecha pedazos durante el primer día de Art Wynwood; una feria de arte contemporáneo en #Miami. pic.twitter.com/i2vKsOTY8r — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 18, 2023

“Vi que esta mujer estaba allí y la estaba golpeando, luego la cosa se cayó y se hizo añicos en miles de pedazos”, declaró un testigo a un canal de televisión local.

El hombre añadió que todos quedaron sorprendidos, algunos incluso pensaron que se trataba de un performance y que la mujer había roto la escultura con toda la intención. Sin embargo, todo era real.

La escultura que la mujer rompió era una réplica miniatura del perro globo de Jeff Koons, la cual mide 3.4 metros de alto, estopa hecha de acero inoxidable y se exhibe en Los Ángeles, California.

Pese a que la escultura cuesta 42 mil dólares, la mujer que la rompió no tendrá que pagarla, ello debido a que la figura estaba asegurada. Así que la mujer podrá dormir tranquila pues no tendrá que pagar el costo.

¿Quién es el artista estadounidense Jeff Koons?

Jeff Koons es un escultor que nació en Pennsylvania en 1955. Desde su primera exposición individual en 1980, el trabajo de Koons ha formado forma parte de las principales galerías e instituciones de todo el mundo.

Koons es conocido por sus esculturas icónicas Rabbit y Balloon Dog, así como la monumental escultura floral Puppy, mostrada en el Rockefeller Center y permanentemente instalada en el Guggenheim Bilbao.