Temblor hoy en México en vivo: Sismo de 4.2 sacude Pinotepa Nacional, Oaxaca

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¿Por qué tiembla tanto en México?

En México tiembla tanto porque le tocó estar justo encima de un choque constante de placas tectónicas. Imagina que el país está sentado sobre una placa gigante, pero desde el fondo del Océano Pacífico vienen otras placas empujando con mucha fuerza hacia el continente para meterse por debajo de nosotros.

Como no se deslizan fácil, se traban y acumulan un montón de presión durante años; cuando esa presión por fin se destraba y se libera de golpe, es cuando sentimos los jalones y el suelo empieza a moverse.