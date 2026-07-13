Temblor hoy en México en vivo: Sismo de 4.2 sacude Pinotepa Nacional, Oaxaca
¿Se te movió el piso? Sigue cualquier temblor registrado en México este lunes 13 de julio con epicentro, magnitud y reporte de autoridades.
¿Sentiste un temblor? Consulta el minuto a minuto de todos los movimientos telúricos en México con información oficial de autoridades, magnitud, epicentro y todo lo que necesitas saber.
En Azteca Noticias te brindamos el reporte EN VIVO para que te mantengas informado.
¿Por qué tiembla tanto en México?
En México tiembla tanto porque le tocó estar justo encima de un choque constante de placas tectónicas. Imagina que el país está sentado sobre una placa gigante, pero desde el fondo del Océano Pacífico vienen otras placas empujando con mucha fuerza hacia el continente para meterse por debajo de nosotros.
Como no se deslizan fácil, se traban y acumulan un montón de presión durante años; cuando esa presión por fin se destraba y se libera de golpe, es cuando sentimos los jalones y el suelo empieza a moverse.
Temblor hoy en México en vivo: ¿Dónde se registró sismo este 13 de julio? Magnitud, epicentro y todo sobre la actividad sísmica al momento
Sismo de magnitud 4.2 se registra en Pinotepa Nacional, Oaxaca
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.2 la mañana de este lunes 13 de julio de 2026 en la región de la Costa de Oaxaca.
El epicentro del movimiento telúrico se localizó a 8 kilómetros al sur de Pinotepa Nacional.
Sismo sacude Tonalá, Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de magnitud 4.0 durante el primer minuto de este lunes 13 de julio de 2026 en la región de la costa de Chiapas.
El epicentro del movimiento telúrico se localizó en tierra, a 29 kilómetros al sur de Tonalá.