EN VIVO Temblor HOY en México: SSN reporta sismo en Chiapas de magnitud 7.4 y 80 réplicas este 17 de julio; ¿por qué no sonó la alerta sísmica?

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer el informe puntual de los sismos que han ocurrido en México hoy 17 de julio. El temblor registrado en Chiapas, a las 8:48 de la mañana de este viernes, ha sido el más intenso con una magnitud de 7.4.

Sin embargo, el temblor no logró que se activara la alerta sísmica en la Ciudad de México (CDMX), sumado a la distancia en la que se originó.

¿Por qué tiembla en Chiapas?



Es uno de los estados con mayor actividad sísmica, producto del contacto entre las placas de Cocos y la de Norteamérica; en la región sur de la entidad, el contacto es entre las placas de Cocos y la del Caribe.

