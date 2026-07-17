EN VIVO Temblor HOY en México: SSN reporta sismo en Chiapas de magnitud 7.4 y 80 réplicas este 17 de julio; ¿por qué no sonó la alerta sísmica?
El temblor en Chiapas de hoy viernes 17 de julio desató una intensa actividad sísmica en el sureste de México, de acuerdo con el Sismológico Nacional
El Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer el informe puntual de los sismos que han ocurrido en México hoy 17 de julio. El temblor registrado en Chiapas, a las 8:48 de la mañana de este viernes, ha sido el más intenso con una magnitud de 7.4.
Sin embargo, el temblor no logró que se activara la alerta sísmica en la Ciudad de México (CDMX), sumado a la distancia en la que se originó.
¿Por qué tiembla en Chiapas?
Es uno de los estados con mayor actividad sísmica, producto del contacto entre las placas de Cocos y la de Norteamérica; en la región sur de la entidad, el contacto es entre las placas de Cocos y la del Caribe.
Temblor HOY en México
Sismo hoy en Chiapas dejó daños menores
Después del temblor en Chiapas, las autoridades de Protección Civil confirmaron que hubo daños menores en los municipios de Suchiate, Tapachula, Mazatán y Huixtla.
Las afectaciones fueron por desprendimiento de plafones, desprendimiento de repello y grietas en 13 viviendas y en dos escuelas de esos municipios.
Además, se mantiene el monitoreo en la zona de playa, debido a las variaciones anómalas del nivel del mar de hasta 105 centímetros.
Laura Velázquez Alzúa, y representantes de los tres órdenes de gobierno, para evaluar las acciones tras el sismo registrado hoy con epicentro al Suroeste de Ciudad Hidalgo.— Secretaría de Protección Civil de Chiapas (@pcivilchiapas) July 17, 2026
📊 Hasta el momento se reportan afectaciones menores en algunos inmuebles y tres personas con lesiones pic.twitter.com/rUWQZnINct
¿Dónde tembló hoy en Oaxaca?
El registro de sismicidad de este viernes señala que hubo un temblor de magnitud 4.0, con epicentro a 20 kilómetros al suroeste de Río Grande, Oaxaca. No hay reporte de daños.
Sigue en aumento el número de réplicas
En su reporte de las 12:00 horas, el Sismológico indicó que han ocurrido 80 réplicas del temblor magnitud 7.4 con epicentro en Ciudad Hidalgo, Chiapas; la más grande tuvo una magnitud de 6.5, añadió.
¿Por qué no se activó la alerta sísmica en Chiapas?
La Secretaría de Protección Civil de Chiapas explicó que no sonó la alerta sísmica porque en el estado no existen los sensores del proyecto SASMEX (Sistema de Alerta Sísmica Mexicano), el cual es operado por el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico A. C. (CIRES).
Los sensores de SASMEX se localizan en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla y Oaxaca, cuando ocurre un temblor que supera los niveles de energía preestablecidos en alguno de estos estados, la alerta se envía por ondas de radio y llega a CDMX, Chilpancingo, Acapulco, así como al estado de Morelos.
También tembló en Guerrero
La actividad sísmica también se siente en Guerrero, ya que esta mañana ocurrió un temblor de magnitud 4.5, con epicentro a solo tres kilómetros de San Marcos, un municipio donde constantemente se registran estos fenómenos.
En Ometepec y en Ciudad Altamirano, pertenecientes a Guerrero, hubo otros temblores, de magnitudes 3.6 y 3.3, respectivamente. Por ninguno de estos movimientos se reportaron daños.
Sube el número de réplicas tras el sismo hoy en Chiapas
El Servicio Sismológico Nacional actualizó la cifra de réplicas en Chiapas: se contabilizaron 60 hasta su reporte de las 11:00 de la mañana, después del movimiento de magnitud 7.4 que se sintió fuerte en ese estado, y de manera moderada en Campeche y Tabasco.
Las réplicas ocurren porque, después de un sismo fuerte, las rocas cercanas al epicentro se reacomodan y generan temblores. La cantidad siempre es variable, pueden aparecer cientos durante varios días o incluso prolongarse por semanas luego del sismo principal.
Compartimos nuestro reporte especial sobre el sismo ocurrido el 17 de julio de 2026 en Ciudad Hidalgo, Chiapas:https://t.co/S99wOXpixM— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026
Una mujer resulta lesionada en Chiapas
Después de las primeras movilizaciones por el temblor de magnitud 7.4, se pudo confirmar que una mujer resultó herida en Tapachula, ya que se lanzó de un segundo piso debido a una crisis nerviosa y se reporta grave.
#AlMomento | Una mujer de origen haitiano se lanzó de un segundo piso de este edificio en Tapachula, las autoridades reportan que debido a la crisis nerviosa, la mujer se reporta como grave.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 17, 2026
Hasta ahora es son los únicos daños que se reportan.@pedrogerardo26 con los detalles. pic.twitter.com/sLhNdpOL1t
No deja de temblar en Chiapas
La actividad sísmica no se ha detenido hoy en Chiapas, y es que a las 9:57 de la mañana, hubo otro temblor; fue de magnitud 6.3, a 138 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo.
SISMO Magnitud 6.3 Loc. 138 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/07/26 09:57:15 Lat 13.991 Lon -93.223 Pf 15.4 km— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026
Suman 39 réplicas del sismo en Chiapas de magnitud 7.4
El Sismológico Nacional dio a conocer que se han registrado 39 réplicas del sismo de magnitud 7.4 con epicentro en Chiapas de esta mañana.
Hasta las 10:00, la mayor de las 39 réplicas fue un movimiento de magnitud 6.5 con origen en Ciudad Hidalgo, Chiapas. La población debe mantenerse alerta de la actividad sísmica durante las próximas horas.
Hasta las 10:00 horas del 17/junio/2026 se han registrado 39 réplicas del sismo de M 7.4 ocurrido en Ciudad Hidalgo, Chiapas el 17/junio/2026, la más grande de magnitud M 6.5.— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026
¿Por qué no se activó la alerta sísmica con el temblor en Chiapas?
Aunque el sismo registrado en Chiapas tuvo una magnitud considerable, antes de las 9 de la mañana, la alerta sísmica no sonó en la Ciudad de México ni en otras zonas que cuentan con el alertamiento.
El Sistema de Alerta Sísmica Mexicano precisó que la razón fue que la estimación de energía que se tuvo en los primeros segundos del movimiento no superó los niveles preestablecidos en el sensor más cerano para activar la alerta sísmica.
#Sismo detectado el 17-jul-26 a las 08:49:38 hrs. NO AMERITÓ ALERTA SÍSMICA porque la estimación de energía en los primeros segundos, no superó los niveles preestablecidos. Sensor cercano: 35 km al noroeste de #Juchitán, #Oaxaca #TenemosSismo— AlertaSísmica SASMEX (@SASMEX) July 17, 2026
Suspenden labores luego del temblor en Chiapas
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, anunció que hoy 17 de julio se suspenderán labores en el sector público, debido a que siguen las réplicas y los temblores en la entidad.
¡Atención! Gobernador de Chiapas ordena suspensión de labores en el servicio público.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 17, 2026
Tras el fuerte sismo y el registro de réplicas, el gobernador @ramirezlalo_ anunció la suspensión oficial de labores para todo el gabinete legal y ampliado del servicio público en el estado.… pic.twitter.com/vIMpQ2kZFU
Así vivieron el sismo en Tuxtla Gutiérrez
El reportero Alberto Chamé, de Azteca Noticias, captó el momento en que los ciudadanos evacuaron inmuebles en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, debido a la actividad sísmica que se ha registrado la mañana de este viernes.
#IMPORTANTE Réplica del sismo de 7.4 obliga a evacuar edificios en Tuxtla Gutiérrez— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 17, 2026
Una réplica del sismo de magnitud 7.4 volvió a sentirse en la capital chiapaneca, mientras trabajadores del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, #Chiapas, eran desalojados de un edificio
Desde… pic.twitter.com/2QP6RsQlvj
Dos sismos más cerca de Ciudad Hidalgo
De acuerdo con datos del Sismológico, este 17 de julio ha sido de mucha actividad sísmica en Chiapas, ya que hubo dos temblores más cerca del estado.
- 9:14 de la mañana, de magnitud 5.8, a 143 kilómetros de Ciudad Hidalgo.
- 9:20 de la mañana, de magnitud 6.5, a 126 kilómetros de Ciudad Hidalgo.
Vuelve a temblar en Chiapas
A las 9:20 de la mañana ocurrió otro temblor en Chiapas, tuvo una magnitud preliminar de 6.1, con un epicentro ubicado a 37 kilómetros al norte de Mapastepec.
Preliminar: SISMO Magnitud 6.1 Loc 37 km al NORTE de MAPASTEPEC, CHIS 17/07/26 09:20:13 Lat 15.77 Lon -92.82 Pf 135 km pic.twitter.com/Uh3GHwOk5w— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026
¿En qué otros estados se sintió el temblor?
Debido a que el sismo tuvo una magnitud fuerte, se percibió en Tabasco, aunque de manera ligera y sin reporte de afectaciones, según la Coordinación Nacional de Protección Civil.
Además, en Campeche se percibió de manera ligera pero no hubo daños; y en el caso de la CDMX, no se sintió, debido a que el epicentro fue lejos de la capital.
Sismo también se percibe en Oaxaca
El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara, confirmó que el temblor de magnitud 7.4 se percibió de forma moderada en la entidad y se activaron los protocolos de revisión, para descartar afectaciones en las diferentes regiones.
Se espera incremento en el nivel del mar
Raymundo Pedro Morales, secretario de Marina, dio a conocer que hasta el momento no se reportan afectaciones graves por el temblor; sin embargo, se espera que incremente hasta medio metro el nivel del mar. Por ese motivo, hizo un llamado para que los ciudadanos se alejen de las playas.
El Secretario de Marina confirmó que se afina una estrategia entre autoridades federales y empresarios turísticos de Quintana Roo para combatir el #sargazo en sus costas. Donde se incluye la adquisición de más embarcaciones especializadas para recolectarlo directamente en el mar.… pic.twitter.com/4zGp3Zii1x— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 17, 2026
Evacúan edificios luego del sismo
Comienzan a circular las primeras imágenes del momento en que algunos edificios fueron evacuados, debido al sismo que ocurrió este viernes.
Esto es parte de las medidas de protección civil que se implementan ante una emergencia como esta, para que las personas puedan resguardarse en un lugar seguro.
Inician recorridos por fuerte sismo
La Secretaría de Protección Civil de Chiapas confirmó que luego del sismo de magnitud 7.4 se iniciaron los protocolos de monitoreo y recorridos para evaluar si hubo daños en las diferentes regiones del estado.
Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) también inició una evaluación preliminar en la región donde se percibió el temblor.
Fuerte temblor cerca de Chiapas
Este viernes, el Sismológico compartió que las 8:48 de la mañana un temblor de magnitud 7.4 se registró a 135 kilómetros al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas. De acuerdo con los primeros reportes, se percibió de manera fuerte en esa entidad.
SISMO Magnitud 7.4 Loc. 135 km al SUROESTE de CD HIDALGO, CHIS 17/07/26 08:48:38 Lat 14.162 Lon -93.287 Pf 10.0 km— Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 17, 2026
Tiembla en Chiapas
El sismo de este viernes tuvo una magnitud preliminar de 6.8, con epicentro a 95 kilómetros al suroeste de Huixtla, en el estado de Chiapas.
Se reporta que el temblor se percibió como intenso en Chiapas y también llegó al Istmo de Tehuantepec, en el estado de Oaxaca.
#URGENTE | Se reportó un sismo de magnitud preliminar de 6.8, con epicentro en Huixtla, Chiapas.— Azteca Noticias (@AztecaNoticias) July 17, 2026
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