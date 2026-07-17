La nueva vida de Ana Luisa, joven que perdió ambos brazos tras ataque de su expareja: Recibirá sus prótesis

Sin rencor y con una gran sonrisa en su rostro, esa es la actitud y nueva vida de Ana Luisa luego de perder ambos brazos tras sufrir un ataque por parte de su expareja en Chiapas. Y ahora, la vida también le sonríe, pues muy pronto recibirá sus prótesis para poder continuar con su vida cotidiana.

Ana Luisa es una joven mujer que desde el momento en que se vio con vida luego del brutal ataque, siempre ha estado agradecida de poder estar con su familia y ahora, con la pronta llegada de sus prótesis, ella llora, pero lo hace por gratitud ante la buena voluntad de múltiples donadores que se han sumado a la causa para poder apoyarla. “Estoy muy contenta y realmente muy agradecida, por todo el apoyo que me han dado, que me siguen dando”, menciona.

David, un empresario chiapaneco, junto con otros donadores, lograron recaudar fondos para la fabricación de estas prótesis; también se unieron especialistas para colaborar con el proceso terapéutico.

El proceso de adaptación de las prótesis para Ana Luisa

En cuanto al aspecto técnico y médico, el ortoprotesista David Ruiz explica que se ha seleccionado una opción de gama media-alta, superior a las prótesis mecánicas o de gancho convencionales. En el tiempo tentativo de 21 días, Ana Luisa podrá estrenarlas y comenzar el tiempo de adaptación.

Por su parte, el fisioterapeuta Gerardo García detalla el progreso en la rehabilitación: “Ya no siente tanto dolor en la cuestión de los muñones, hemos mejorado la movilidad tratando de incorporarla en sus actividades de su vida diaria, en la medida de lo posible”. También, los especialistas lograron que dichas prótesis encontraran el punto par lucir estéticas.

El proceso de adaptación podría durar hasta ocho meses, pero es algo que no le preocupa a Ana Luisa, pues ella inclusó ha retomado su vida estando de vuelta a sus actividades como el crossfit, donde ya la reconocen como una “guerrera”.