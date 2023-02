Mujeres en el mundo laboral, ¿qué tan difícil es encontrar trabajo?

El tener que dejar un trabajo para poder dedicarse al hogar es la historia de miles de mujeres mexicanas que día con día deben tomar esta difícil decisión, pero qué pasa cuando quieres volver a integrarte al mundo laboral, ¿es difícil?

Alrededor de 851 mil mujeres en México se encuentran sin trabajo, concentrando, junto con los hombre de entre 25 a 44 años de edad, el 43.8% de las personas desempleadas en el país.

¿Por qué las mujeres con pausa laboral no consiguen trabajo?

Existen distintas razones por las que las mujeres deciden o se ven obligadas a regresar al mundo laboral, mientras que se hacen cargo de sus hijas e hijos; sin embargo, el encontrar trabajo en México después de una pausa no es sencillo.

De acuerdo con algunas mujeres, una de las razones principales por las que es casi imposible encontrar trabajo en México es debido a la edad, junto con la falta de experiencia laboral e incluso el no estar actualizadas en el sector a los que se postulan.

Mujeres con pausa laboral no logran conseguir buenos trabajos

El tipo de trabajo que encuentran algunas mujeres que decidieron realizar una pausa laboral no siempre son buenos, ya que no son de horarios completos, además de no ser bien remunerados.

“Yo necesito encontrar un trabajo de lunes a viernes, para salir con mis gastos (…) Y pues sí, sigo buscando”, exclamó una de las mujeres entrevistadas para Fuerza Informativa Azteca.

¿Cómo está el desempleo en todo México?

De acuerdo con el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el mes de diciembre el desempleo en México se ubicó en el 2.8% de la Población Económicamente Activa (PEA), totalizando alrededor de 1.6 millones de personas sin trabajo.

Por su parte, la tasa de desempleo en las mujeres fue de 2.5%, en el mes de diciembre a tasa anual.