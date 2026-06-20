VIDEOS: México supera a la IA: Los momentos más épicos y virales que ha dejado el Mundial 2026

¡Estos son los mejores videos virales de México! El Mundial 2026 no solo ha estado marcado por los goles y las sorpresas en la cancha, sino también por una ola de momentos virales que han conquistado las redes sociales. Desde lanzar a una quinceañera, hasta un pato, la creatividad y la manera de festejar de los mexicanos han demostrado que muchas veces puede superar a la inteligencia artificial (IA).

Lanzamiento de personas en el aire por celebración mexicana

La euforia por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha convertido a México en uno de los grandes protagonistas fuera de las canchas.

Los festejos de los aficionados mexicanos se han viralizado rápidamente en redes sociales gracias a su peculiar forma de celebrar, llena de humor, música y escenas que han sorprendido a millones de usuarios en todo el mundo.

Una de las imágenes más compartidas es la tradición de lanzar a las personas al aire en medio de las celebraciones.

En distintos puntos de México se ha visto a grupos de aficionados levantar a quinceañeras, policías, botargas, personas adultas, turistas e incluso personas en sillas de ruedas, siempre entre risas , porras y cánticos futboleros.

El pato Merlín se roba las mirdas del Mundial 2026

Otro de los fenómenos virales del torneo es Merlín, un pato que se han convertido en toda una celebridad mundialista. Hace apenas unas semanas, el ave acompañaba a la familia Gómez a vender agua y refrescos en las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México.

#CentroHistórico #México #PatoMerlín ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 🪄 Entre el caos del Centro Histórico aparece Merlín, el pato que camina con la seguridad de un dueño de la calle. Mientras su familia vende agua, él roba miradas y sonrisas: celulares al aire, fotos, risas y un instante de magia en la CDMX. Imposible no amarlo, imposible no detenerse. ¿Ya lo saludaste? 🦆✨ El reporte de Alfredo Torres (@Alfredo Torres) #CDMX

Su vida cambió cuando comenzó a aparecer vestido con una camiseta de la Selección Mexicana. Los videos de Merlín caminando entre los aficionados, posando para fotografías y participando en los festejos se volvieron virales en TikTok e Instagram.

Un toro muy mexicano en Jalisco

En Jalisco también surgieron escenas que captaron la atención de las redes sociales. Un video muestra a un hombre montando un toro cuyos cuernos y pezuñas fueron decorados con los colores de la bandera mexicana.

El animal además llevaba una bandera de México sobre el lomo y un sombrero, en una imagen que rápidamente acumuló miles de reproducciones.

#SelecciónMexicana #FiestaFutbolera ♬ sonido original - Azteca Noticias @aztecanoticias 🌙🎊 El Ángel de la Independencia sigue convertido en epicentro de la fiesta tricolor. En plena noche, nuestro reportero Gerardo Segura terminó empapado de espuma mientras narraba la euforia: miles de aficionados no han dejado de cantar, ondear banderas y celebrar el triunfo de la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La espuma, los cánticos y la pasión desbordada muestran que la fiesta no tiene fin. #México

Los reporteros tampoco escaparon de la fiesta. Durante las transmisiones en vivo, Edgar Galicia fue invitado a bailar con los aficionados, o como Gerardo Segura que fue cubierto de espuma e incluso lanzados al aire en medio de la celebración.