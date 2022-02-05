Murió Rayan, el niño de 5 años que cayó a un pozo en Marruecos

Murió Rayan, el niño de cinco años que quedó atrapado durante cinco días en un pozo, informó el palacio real de Marruecos mediante un comunicado difundido por medios locales.

De acuerdo con el documento compartido, Rayan murió antes de que los rescatistas lograran llegar a él este sábado, explicaron dos funcionarios del gobierno de Marruecos.

Rayan Awram, de cinco años de edad, cayó al pozo en su pueblo de Ighara, en las colinas cercanas a Chefchaouen, Marruecos el pasado martes, lo que desencadenó un enorme esfuerzo de rescate que abarcó todo el país.

Los socorristas lograron finalmente recuperar su cuerpo este sábado, tras remover gran partede la ladera adyacente y excavar con delicadeza un túnel horizontal hasta el pozo donde se encontraba atrapado Rayan.

Rayan, el niño que apenas hace unos minutos fue rescatado tras pasar 5 días atrapado en un hoyo en Marruecos, ha perdido la vida. pic.twitter.com/pwpkWJZj2L — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 5, 2022

Tras la lamentable noticia de que murió Rayan al interior del pozo donde quedó atrapado, el rey Mohamed de Marruecos, envió sus condolencias a los padres del menor.

¿Qué paso con el niño que cayó a un pozo en Marruecos?

Rayan cayó por el estrecho pozo de 32 metros de profundidad el pasado martes, en su pueblo natal cerca de Bab Berred, desde entonces, equipos de emergencia trabajaron a marchas forzadas para sacarlo.

Durante los cinco días de rescate, los equiposmarroquíes realizaron una delicada operación para excavar grandes partes de una ladera donde existía un alto riesgo de deslizamiento de tierra.

Afuera del pozo decenas de personas también trabajaron para sacar del agujero al niño de cinco años, y con las máquinas intentaron perforar más profundamente la tierra para llegasr hasta Rayan. Durante el encierro, el menor recibió víveres, agua azucarada y una máscara de oxígeno, con la intención de mantenerlo con vida.

Algunas imágenes de medios de Marruecos mostraron a Rayan acurrucado en el fondo del pozo, el cual se estrechaba a medida que los rescatistas descendían para sacar al niño de cinco años, lo que complicaba más las labores de rescate.

Tras sacarlo del pozo, las multitudes aplaudieron mientras los rescatistas llevaban a Rayan Awram a una ambulancia, sin embargo, más tarde confirmaron que el menor murió.