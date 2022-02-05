VIDEO: Rescatistas cerca de sacar al niño Rayan de pozo en Marruecos

Rayan, el niño de cinco años que cayó a un pozo de 32 metros el pasado martes, se encuentra a 90 centímetros de los rescatistas que trabajan para sacarlo con vida, en la aldea Igrán, en la provincia de Chauen, Marruecos.

En medio de las labores de este sábado, los rescatistas están separados por unos 90 centímetros de la zona donde permanece el niño, afirmó un canal de televisión del servicio público de Marruecos.

Detalló que las personas que participan en el rescate tienen cámaras y equipo de protección, para realizar la intervención que se ha compartido en vivo, ante la expectativa de salvar a Rayan con vida.

De acuerdo con Reuters, este sábado los rescatistas hicieron una excavación a menos de un metro del niño, una operación delicada que se retrasó previamente por las rocas que hay en las inmediaciones.

Padres y una ambulancia esperan que concluya rescate de Rayan

Abdelhadi Thamrani, rescatista principal, dijo que esperaba no encontrarse con rocas durante las tareas para sacar a Rayan del pozo, lo que facilitaría su labor, misma que mantiene en alerta a Marruecos y al resto del mundo.

Mencionó, citado por Reuters, que es difícil saber el estado de salud del niño pero tienen la esperanza de sacarlo con vida, pues le han proporcionado oxígeno las 24 horas y con una cámara lanzada se monitorea al pequeño, quien fue visto recostado de lado.

|Reuters

“Hay una ambulancia y un helicóptero esperando aquí para ayudar en el momento adecuado, esperamos rescatarlo con vida”, apuntó Thamrani.

Este viernes los rescatistas cavaron un túnel horizontal, paralelo al pozo de 32 metros donde se encuentra el niño, quien estaba con su padre el día que ocurrió el accidente.

“Es mi pozo, yo estaba reparándolo y Rayan estaba a mi lado, en un momento dado cayó y no me di cuenta”, explicó hace unos días el padre del menor a medios internacionales.

Todo el mundo ha hecho lo máximo para que él salga con vida y que yo pueda cogerlo entre mis brazos, pero tanto su madre como yo estamos destrozados.

Mustafa Baitas, portavoz del Ejecutivo de Marruecos, declaró que el Gobierno se había movilizado “fuertemente” y aclaró que no habría ningún problema en pedir ayuda, pero que el Estado contaba con la capacidad y la experiencia para desarrollar la operación de rescate.

