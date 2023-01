Primero peleó por su vida, ahora Mya lo hace para tener justicia

En octubre del año pasado, Mya decidió terminar su relación con Erick, ambos de 17 años, pero su reacción fue clavarle una navaja, aunque ella luchó por su vida, las heridas la enviaron al hospital y el agresor, está libre. ¡Ahora la joven exige justicia!

Este “angelito” le clavó una navaja a Mya Saldaña, originaria del municipio de Camargo, Chihuahua. Una y otra vez, el arma hirió a esta jovencita en el cuello, tórax, espalda, brazos y manos.

Para el juez no fue suficiente que Mya estuviera en el hospital con múltiples heridas para hacer valer la ley, ya que dejó en libertad a Erick porque no se acreditó la flagrancia, es decir, no lo agarraron en el momento del ataque.

En este país para buscar algo parecido a la justicia aparentemente primero te tienes que morir.

Ahora, Mya vive con el terror de que su agresor regrese a terminar lo que empezó, por eso exige que Erick sea juzgado con perspectiva de género, que se acredite el intento de feminicidio y que lo encarcelen.