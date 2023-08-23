Nace jirafa sin manchas en Estados Unidos, podría ser la única en el mundo

Un jirafa sin manchas, totalmente de color marrón, muy diferente a su mamá, podría despertar dudas, sin embargo para descartarlas, Tony Bright, encargado del mantenimiento del zoológico donde esta pequeña nació, pidió le realizaran unos estudios de sangre.

"Sus números se comparan de manera idéntica con los de la jirafa que nació dos semanas antes, así que nos sentimos bien. Cada día se vuelve más fuerte", aseguró Bright.

En el zoológico Brights en Tennessee, Estados Unidos viven nueve jirafas, el nacimiento de la pequeña jirafa sin manchas, sorprendió a todos, "es mejor que haya nacido en cautiverio, en la naturaleza usan esas manchas para camuflarse; al ser de color sólido, quizá no podría esconderse tan bien", aseguró Bright.

Bebé jirafa sin manchas con su mamá, crece saludable|Bright’s Zoo/TMX/Handout vía REUTERS

¿Cómo es esta jirafa sin manchas?

Es una jirafa reticulada, una especie nativa de Somalia, norte de Kenia y sur de Etiopía, esta bebé jirafa sin manchas es una hembra, nació el 31 de julio, es decir, no ha cumplido ni un mes de haber llegado al mundo y ya mide un metro con 83 centímetros de altura.

Crece muy saludable al lado de su mamá y del personal del zoológico Brights de Tennessee, Estados Unidos, expertos señalan que actualmente es la única jirafa reticulada sin patrón en el mundo, es decir sin manchas, característica individual que las hace diferentes de todos los ejemplares, además les ayuda a camuflarse en la naturaleza y a regular su temperatura corporal.

"Desde el primer día hemos estado en contacto con profesionales de zoológicos de todo el país y especialmente con los veteranos, que han existido durante mucho tiempo, oye, ¿has visto esto? ¿Cuál es tu opinión? Y nadie lo ha visto", señaló David Bright, director del zoológico Brights.

De acuerdo con una investigación de los directores del zoológico Brights de Tennessee, indicó que la úlitma jirafa sin manchas fue grabada en Tokio, Japón en los años 70.

Bebé jirafa sin manchas con su mamá en espera de nombre |Bright’s Zoo/TMX/Handout vía REUTERS

¿Qué nombre tendrá esta bebé jirafa sin manchas?

El zoológico posteó en su página de Facebook cuatro propuestas de nombre para esta bebé jirafa sin manchas, el primero es Kipekee, que en idioma swahili significa Único; el segundo también swahili es Firali que significa Inusual o Extraordinario; el tercero es Shakiri que es Ella es la más hermosa y el último es Jamella que significa Gran belleza.

Las personas podrán votar por su nombre favorito hasta el 4 de septiembre, ese mismo día comenzará el conteo de votos y se anunciará el nombre que esta bebé jirafa sin manchas tendrá.

¿La jirafa es una especie en peligro de extinción?

El nacimiento de esta bebé jirafa sin manchas hizo que se mirara nuevamente hacia esa especie en peligro de extinción, de acuerdo con la organización Save Giraffes Now, en los últimos 30 años la población de esta especie se ha disminuido en un 40%.

De acuerdo con la organización Giraffe Conservation, hay en la naturaleza 15 mil 950 jirafas reticuladas que han perdido un hábitat comparado con el territorio estadunidense, según la organización Save Giraffes Now.

