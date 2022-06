Nadadora se desmaya dentro de la alberca en el Mundial de Natación

Anita Álvarez, nadadora estadounidense, se desmayó dentro de la alberca cuando presentaba su rutina artística libre individual en la final del Mundial de Natación, el cual se celebró en Budapest, capital de Hungría.

La entrenadora de Anita Álvarez se lanzó a la alberca cuando se dió cuenta que la nadadora había perdido el conocimiento, detrás de ella también entró un auxiliar de la competición, gracias a su rápida actuación, el momento solo quedó en un susto.

La entrenadora sacó de la alberca a Álvarez aún inconsciente para que recibiera ayuda médica, posteriormente se acercaron los servicios de emergencia para ayudarla a salir de la alberca.

La entrenadora española Andrea Fuentes rescatando a la estadounidense Anita Álvarez, tras desmayarse ésta durante el mundial de natación en Budapest.



Andrea Fuentes rescuing the American Anita Álvarez video, Andrea Fuentes video, Anita Álvarez video 👇🔴https://t.co/wEaPeWR26t pic.twitter.com/gOQbkcdJPP — عائـــشـے گــل ❤️ (@AyishaOfficial) June 22, 2022

La nadadora abandonó la zona de la competencia en camilla para ser llevada a un hospital, después su equipo informó que ya se encontraba recuperada y fuera de peligro.

El equipo de la nadadora mundialista indicó que será sometida a diversas pruebas en los próximos días para conocer cuáles fueron las causas que le provocaron el desmayó en medio de la competencia del Mundial de Natación.

“Anita está mucho mejor, ya está a tope. Fue un buen sustito, la verdad. Me he tirado al agua otra vez porque veía que nadie, ningún socorrista, se tiraba. Me he asustado un poco porque no respiraba, pero ahora está muy bien. Tiene que descansar. Mañana descansará todo el día y estará muy bien para la final de equipo”, declaró al entrenadora para un medio deportivo tras el incidente.

Nadadora se desmaya en otras competencias de natación

La entrenadora también declaró que está no es la primera vez que la nadadora Anita Álvarez se desmaya durante una competencia de natación.

La primera vez que sufrió un incidente igual fue rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, cuando parcticaba acompañada para participar en la categoría de parejas y también perdió el conocimiento dentro de la alberca, por lo que de inmediato la sacaron del agua y recibió atención médica.