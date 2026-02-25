Del FBI a las palas en el desierto: madres buscadoras trabajarán por Nancy Guthrie

Es Tucson, Arizona en Estados Unidos, un lugar que ha llamado la atención a nivel internacional y se ha convertido en la pesadilla de una familia norteamericana, una que busca desesperadamente a una mujer llamada Nancy Guthrie, de 83 años.

La mujer desapareció hace 23 días, el 1 de febrero, de su casa, en donde vivía sola.

Lo único que se ha logrado captar mediante las cámaras de seguridad de la casa de la mujer es que un hombre encapuchado y con guantes se acercó y desconectó la cámara de videovigilancia.

Desde entonces nada se ha sabido de la mujer y por ello más de 400 agentes se han dispuesto para realizar las investigaciones y conocer el paradero de esta mujer de 83 años que además es madre de una reconocida conductora de televisión.

Entre los 400 agentes que participan en su búsqueda, hay elementos del FBI, quienes analizan muestras de ADN que han sido encontradas en el lugar.

Madres mexicanas se suman a búsqueda de Nancy Guthrie

Además de agentes locales y del FBI, madres buscadoras de Sonora se han sumado para dar con el paradero de la mujer.⁣ Aseguran que las búsquedas se extenderán a territorio mexicano. ⁣

Y es que las madres mexicanas pretenden realizar una búsqueda del otro lado de la frontera en Nogales, Sonora, a pesar de que el FBI asegura que no hay indicios de que la mujer pueda estar del lado mexicano.