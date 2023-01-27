La NASA encuentra la cara de un oso en la superficie de Marte

La cámara HiRISE de la misión MRO (Mars Reconnaissance Orbiter), en la que trabajan la Universidad de Arizona con la NASA, captó la imagen de lo que parece la cara de un oso sobre la superficie de Marte.

La imagen fue tomada el pasado 12 de diciembre, pero se dio a conocer hasta este mes de enero por la Universidad de Arizona.

No obstante, no se trata de la cara de un oso real sino de la figura formada en una superficie de Marte pero que llamó la atención de los expertos por lo bien formada que estaba la imagen. La cara del oso en Marte mide alrededor de 2 mil metros de ancho, según la Universidad de Arizona.

Además de la cara de un oso, la cámara de la NASA también captó avalanchas en movimiento y confirmaron la existencia de grandes reservas de agua congelada bajo la superficie de Marte.

La cámara HiRISE también apoyó en otras misiones de la NASA como Phoenix, Mars Science Laboratory para escoger su lugar de aterrizaje.

¿Por qué estaba la cara de un oso en Marte?

Tras darse a conoce la imagen, algunos internautas especularon que se trataba de alienígenas e incluso le vieron un parecido con las entradas de las tumbas en el Valle de los Reyes de Egipto; pero ninguna de esas teorías era verídica.

La Universidad de Arizona detalló que la figura de la cara de un oso se formó debido al colapso de una estructura en forma de V, lo que dio pie a que se formara la nariz; dos cráteres fueron los ojos y un patrón de fisura circular formó la cabeza.

Añadió que el patrón de fractura circular podría deberse al asentamiento de un depósito sobre un cráter de impacto enterrado en Marte.

También explicó que la nariz podría tratarse de un respiradero volcánico de lodo y el depósito podría ser lava o flujos de loco, sin embargo, estos datos no están confirmados todavía.