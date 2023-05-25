¿Son como en la Tierra? NASA descubre ciclones en Urano

El planeta Urano es el séptimo del Sistema Solar y el tercero más grande en tamaño. Contrario a lo que pudieran pensar algunos, no sólo es una masa de gas, sino que también posee fenómenos como ciclones. Científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) detectaron ciclones en el polo norte del planeta con ayuda de la sonda espacial Voyager 2.

Los datos de los sensores infrarrojos muestran que en las nubes de metano de Urano existen vientos en el centro que giran más rápido que en el resto del polo. En un inicio, los la información recolectada por la sonda Voyager 2 no mostraba cambios de temperatura, pero nuevos datos revelados en la publicación especializada Geophysical Research Letters indican que sí existen en este tipo de ciclones.

De esta forma, los especialistas usaron anteras de radio en Nuevo México para analizar este planeta y encontraron que el aire que circula en el polo norte de Urano parece ser más cálido y seco, características de un ciclón fuerte.

“Estas observaciones nos dicen mucho más sobre la historia de Urano. Es un planeta mucho más dinámico de lo que piensas. No es sólo una simple bola azul de gas. Están sucediendo muchas cosas tras bambalinas”, consideró Alex Akins, autor principal del estudio y científico del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA.

Wow, Uranus is showing off more these days.

@NASASolarSystem researchers found a polar cyclone on the gas giant for the first time. Microwave observations and the planet's particular orbit gave scientists a better view: https://t.co/H6hFIvEHHP pic.twitter.com/B17dwXflyk — NASA (@NASA) May 23, 2023

¿Cómo son los ciclones detectados en Urano?

Estos ciclones no son idénticos a los que suceden en la Tierra, donde giran en medio del agua, ya que sólo en nuestro planeta existe agua líquida. Esto significa que la mayoría de los planetas del Sistema Solar tienen ciclones, los cuales giran en la misma dirección que el planeta, o anticiclones, que lo hacen en sentido contrario.

Cabe recordar que sólo Mercurio no tiene una atmósfera que sea relevante, por lo cual no puede tener este tipo de ciclones.

A Urano le toma 84 años completar una vuelta alrededor del Sol y en las últimas décadas los polos de dichos planetas no apuntaban hacia la Tierra. Desde cerca de 2015 los especialistas han podido tener una mejor vista del este planeta y han podido analizar la atmósfera polar, lo cual han repetido en 2021 y 2022.

