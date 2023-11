NASA: Bolsa de herramientas que astronautas perdieron en el espacio será visible desde la Tierra

Las astronautas de la NASAJasmin Mghbeli y Loreal O’Hara perdieron una bolsa de herramientas en el espacio durante una caminata para realizar trabajos de mantenimiento; dicho objeto será visible desde la tierra a partir de este martes y durante los próximos días, informó la Agencia Espacial de Estados Unidos.

La bolsa de herramientas se le cayó a las astronautas el pasado 1 de noviembre y no lograron recuperarla, no obstante no causó ningún daño, informó la Estación Espacial Internacional (EEI).

“El Control de la Misión analizó la trayectoria de la bolsa y determinó que el riesgo de volver a contactar con la estación es bajo y que la tripulación a bordo y la estación espacial están a salvo y no se requiere ninguna acción”, dijo la NASA.

En el espacio pueden ocurrir accidentes y aquí tenemos una prueba de ello: durante una caminata espacial el 1 de noviembre, los astronautas estadounidenses Jasmin Moghbeli y Loral O'Hara perdieron una bolsa de herramientas, según la NASA. Esa bolsa de herramientas está ahora en… pic.twitter.com/spa9UCa3IQ — Mar Gómez (@MarGomezH) November 19, 2023

Jake Foster, del Real Observatorio de Greenwich, indicó que el objeto perdido en el espacio es sumamente brillante y reflectante, por lo que a pesar de estar a más de 400 kilómetros sobre la superficie terrestre, es notable.

“El brillo actual de la bolsa está justo por debajo del límite de lo que el ojo desnudo puede detectar, pero aún se puede ver con un par de binoculares o un telescopio... si es posible encontrarlo”, declaró la experta a la agencia de noticias CNN.

¿Cómo ver desde la tierra la bolsa de herramientas perdida en el espacio?

Foster agregó que la bolsa de herramientas se encuentra a 10 o 20 minutos por delante de la Estación Espacial Internacional. Explicó que a partir de este martes 22 de noviembre, la estación espacial será visible en Londres y otras partes de Europa.

Por lo que dijo a los amantes del telescopio que cerca de la EEI pueden buscar un punto blanco, rápido y tenue, el cual sería la bolsa de herramientas perdida.

“Pasará por todo el cielo en tan solo unos minutos, así que busque un punto blanco, rápido y tenue”, dijo Foster.

Con información de CNN