VIDEO: NASA comparte imágenes de agujero negro “devorando” una estrella

Una estrella que comparte características similares con nuestro Sol está siendo devorada por un agujero negro identificado en una galaxia muy lejana, según un video revelado por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés).

El agujero negro fue descubierto por la comunidad científica que trabaja en el Observatorio Swift Neil Gehrels de la NASA, el cual analizó datos del Telescopio de rayos X (XRT) del satélite para confirmar que el objeto astronómico está "mordisqueando" repentinamente a la estrella.

"Cuando una estrella se acerca demasiado a un monstruoso agujero negro, las fuerzas gravitacionales crean mareas intensas que rompen la estrella en una corriente de gas. El borde de ataque gira alrededor del agujero negro y el borde de salida escapa del sistema. Estos episodios destructivos se denominan eventos de perturbación de mareas", explicó la NASA.

Así se come un agujero negro a una estrella

De acuerdo con la NASA, cuando las estrellas en órbita pasan cerca de un agujero negro estas se hinchan hacia afuera y arroja material, como en una explosión. El proceso se repite tantas veces que la estrella pierde suficiente gas y finalmente se rompe hasta que es "devorada".

Los especialistas de la NASA añadieron que, hasta el momento, la fuerza gravitatoria de un agujero negro es tan fuerte que nada, ni la luz, puede escapar de ser "comido".

La NASA recordó que el Observatorio Swift Neil Gehrels, que permitió identificar al agujero negro, se creó para diseñar los estallidos de rayos gamma, es decir, "las explosiones más poderosas del cosmos". Sin embargo, al lanzar el Telescopio de rayos X al espacio detectaron que puede estudiar otros objetos, como las mareas que producen las estrellas al ser devoradas y los cometas.

¿Cuál es el origen de los agujeros negros?

Hasta el momento, la NASA confirma que existe poco conocimiento sobre el origen de los agujeros negros supermasivos, pero se estima que estos existen desde los primeros días en que surge una galaxia.

Cosmic noms 🍽️



Using our Swift observatory, scientists have discovered a black hole in a distant galaxy repeatedly nibbling on a Sun-like star, consuming a rate of about three Earth-masses of star material on each pass. Dig in: https://t.co/ZmyvlXXsCa pic.twitter.com/AaeGm1c8pX — NASA (@NASA) September 7, 2023

"Una vez formados, los agujeros negros crecen por la acumulación de la materia que atrapan, incluyendo el gas desprendido de estrellas vecinas e incluso otros agujeros negros", explicó la Agencia al recordar que, en 2019, fue la primera vez que se capturó la imagen de un agujero negro.