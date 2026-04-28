A pocos meses de las vacaciones de verano de 2026, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) que agrupa a más de 360 aerolíneas del mundo, advierte que enfrentan altos costos del combustible debido a la guerra en Irán y al cierre del estrecho de Ormuz, lo que se reflejaría en el precio de los boletos de avión.

Willie Walsh, director general de la IATA, detalló que la crisis de combustible para aviones primero impactará a los países de Asia, durante la temporada más alta de vuelos en el hemisferio norte.

“Creo que veremos a las aerolíneas comenzar a reducir algunos de sus horarios a medida que nos acerquemos al pico de verano en anticipación a alguna escasez de combustible”, declaró Walsh a la agencia de noticias Reuters.

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La turbosina ha aumentado hasta un 86% de sus costos en las recientes semanas. Esto es preocupante, ya que alrededor de un 26 a 27% del costo en las aerolíneas es precisamente el combustible y un aumento en esta materia prima es un “desafío significativo", consideró Walsh.

No obstante, un escenario alentador es que habrá mucha demanda de vuelos por las vacaciones, con lo cual será diferente a cuando hubo una crisis por la pandemia de Covid-19, que obligó a la parálisis de muchos vuelos en el mundo.

¿Subirán los precios de los boletos de avión este verano?

El líder de la IATA destacó que las aerolíneas no podrán absorber este aumento en el combustible, por lo que deberán trasladarlo en boletos más caros.

“No hay forma de que las aerolíneas absorban el aumento masivo en los costos que enfrentan. Así que tendrán que trasladar ese costo a los consumidores en forma de precios de boletos más altos”, afirmó Walsh.

IATA advierte sobre la escasez de combustible para aviones

El impacto se extenderá globalmente, pero Asia sufrirá primero, seguida de Europa, África, Latinoamérica y potencialmente Norteamérica.

“No hay problema particular con el suministro de turbosina en este momento. Sin embargo, la preocupación es que, al acercarnos al pico de verano en el hemisferio norte, la escasez de suministro signifique que habrá falta de combustible para aviones en algunos lugares durante el pico de verano”, detalló Walsh.

