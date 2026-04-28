Fiscalía de Colombia solicita arresto para Nicolás Petro: ¿Por qué el hijo del presidente podría ir a prisión?

Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, vuelve a estar en problemas con la justicia colombiana. Este lunes 27 de abril, la Fiscalía de Colombia solicitó formalmente una medida de arresto en su contra, bajo el argumento de que el exasambleísta ha desafiado la autoridad judicial al ausentarse de las audiencias presenciales en el proceso que enfrenta por corrupción.

#Judicial | La Fiscalía pidió un arresto de cinco días para Nicolás Petro, hijo del presidente de la República. Estos fueron sus argumentos.



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¿En qué consiste la solicitud de arresto?

La fiscal Lucy Marcela Laborde ha pedido al juez Hugo Carbonó que imponga una sanción de hasta cinco días de arresto contra Petro Burgos. La razón técnica es la "desobediencia a órdenes judiciales". Según la Fiscalía, desde noviembre del año pasado, el acusado no se ha presentado físicamente a las diligencias en Barranquilla, a pesar de que el resto de las partes involucradas sí han asistido.

La solicitud no se limita solo a él; la fiscal también ha pedido sancionar a su equipo de defensa, acusándolos de exponer justificaciones de desplazamiento que el ente considera cuestionables.

Nicolás Petro estuvo de vacaciones cuando se ausentó a las audiencias

El punto de quiebre en esta audiencia fue la contradicción entre las excusas de la defensa y la información de la Fiscalía:

La defensa sostuvo que Petro Burgos ha tenido dificultades logísticas y de seguridad para trasladarse a las sedes judiciales.

La fiscal Laborde aseguró tener información que confirma que, en el mismo periodo en que se ausentó de las audiencias, el acusado estuvo realizando viajes de placer en Cartagena y Santa Marta.

Este contraste es el que fundamenta la acusación de desobediencia y falta de voluntad para comparecer ante la justicia.

La respuesta de Nicolás Petro: "Hay un seguimiento ilegal"

A través de sus redes sociales, Nicolás Petro reaccionó con dureza, negando las inasistencias y lanzando una acusación contra la fiscal Laborde. Petro Burgos sostiene que ha estado presente en todas las audiencias, ya sea de forma virtual o presencial, y cuestionó cómo la Fiscalía obtuvo detalles de sus movimientos familiares.

"¿Hay un seguimiento ilegal?", se preguntó el hijo del mandatario, al tiempo que responsabilizó directamente a la fiscal Laborde por la seguridad de su pareja, Laura Ojeda, y la de su bebé, sugiriendo que la revelación de sus paraderos los pone en riesgo.

¿De qué se le acusa a Nicolás Petro?

El origen de este drama judicial se remonta a marzo de 2023, cuando su exesposa, Daysuris Vásquez, reveló que Petro Burgos recibió grandes sumas de dinero en efectivo de empresarios y figuras cuestionadas, como el excontratista Alfonso Hilsaca y el exnarcotraficante Santander Lopesierra.

Actualmente, enfrenta cargos por:



Lavado de activos. Enriquecimiento ilícito.

Aunque en un momento inicial aceptó haber recibido el dinero (afirmando que una parte entró a la campaña presidencial de su padre), posteriormente se retractó, alegando que fue presionado por la Fiscalía para confesar.

¿Qué sigue en el proceso judicial?

La decisión final está en manos del juez Hugo Carbonó, quien deberá determinar si los cinco días de arresto son procedentes o si acepta las justificaciones de la defensa. Mientras tanto, el caso sigue siendo un foco de inestabilidad política para el gobierno de Gustavo Petro, quien ha mantenido una distancia institucional frente al proceso de su hijo mayor.

