Tragedia en Egipto: Turista alemán es mordido por serpiente durante espectáculo

Un turista que miraba un espectáculo en Egipto murió tras ser mordido por una serpiente que formaba parte del show a inicios del mes de abril de 2026, aseguraron las autoridades locales.

El viajero, de origen alemán y de 57 años de edad, estaba viendo un espectáculo de un encantador de serpientes mientras estaba de vacaciones con su familia, detalló la policía alemana.

Detalles del trágico accidente en Hurgada: ¿cómo ocurrió el ataque?

La familia, consistente en tres integrantes, estaba en un complejo hotelero en la ciudad de Hurgada, cerca de la costa del Mar Rojo en Egipto, detalló la policía bávara en un comunicado publicado el 27 de abril de 2026.

Los vacacionistas acudieron al espectáculo que formaba parte del plan de entretenimiento del hotel, el cual involucraba a dos serpientes, las cuales aparentemente eran cobras, con el “encantador” llevándolas entre los cuellos del público espectador.

Sin embargo, el incidente sucedió cuando una de las serpientes pudo entrar entre la ropa de la víctima. “Una de las serpientes se metió en los pantalones de un hombre de 57 años, provocándole una mordedura en la pierna. Posteriormente, presentó claros síntomas de envenenamiento y necesitó reanimación”, afirmó la policía en un comunicado.

Aunque el turista fue trasladado de emergencia a un hospital, murió debido a la mordedura de la serpiente.

¿Qué tan peligroso es el veneno de una cobra y cómo afecta al cuerpo?

La cobra es una de las especies más venenosas de serpientes. Su veneno suele tener neurotoxinas que atacan el sistema nervioso de sus presas, que suelen ser pequeños animales vertebrados u otras serpientes.

Las neurotoxinas afectan la respiración de las víctimas. Aunque existen antídotos contra estas mordeduras, deben ser administrados rápidamente después del ataque.

Cifras de la OMS: el impacto de las mordeduras de serpientes venenosas en el mundo

La Organización Mundial de la Salud estima que 5.4 millones de personas en el mundo son mordidas por serpientes, de las cuales entre 1.8 y 2.7 millones son casos de serpientes venenosas.

Cada año, el mismo organismo calcula que entre 81 mil 410 y 137 mil 880 personas mueren a raíz de mordeduras de serpientes.

