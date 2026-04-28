Tiroteo en Grecia deja 4 heridos; buscan al tirador de 89 años de edad

Las autoridades de Grecia buscan a un hombre de 89 años de edad, quien es el sospechoso de desatar un tiroteo en una oficina de seguridad social en el centro de Atenas. La agresión dejó al menos a cuatro personas heridas.

Detalles del tiroteo en el centro de Atenas: ¿qué ocurrió?

La agresión ocurrió hoy 28 de abril de 2026 cuando el atacante abrió fuego contra la oficina e hirió a un empleado. Oficiales de policía brindaron auxilio al herido, pero el atacante logró escapar.

La policía de Atenas sospecha que el mismo tirador disparó poco después contra la planta baja de un edificio judicial en otra zona del centro ateniense donde varias personas resultaron heridas.

Medios locales compartieron imágenes de cámaras de seguridad de negocios cercanos, las cuales muestran el presunto tirador armado con una escopeta, mientras caminaba tranquilamente por la calle.

Heridos tras los disparos en la oficina de seguridad social y el tribunal

Ambulancias trasladaron a al menos tres personas desde el juzgado, heridas por perdigones que rebotaron en el suelo del tribunal. Una cuarta empleada fue trasladada a un hospital sin lesiones físicas.

Las razones del tiroteo aún son desconocidas. La televisora estatal ERT aseguró que el atacante dejó sobres con documentos después de disparar en el juzgado, donde están asentadas las razones de su ataque.

En tanto que Alexandros Varveris, director del Fondo Nacional de Seguridad Social, (EFKA, por sus siglas en griego) declaró que el tirador había subido al cuarto piso de las oficinas del fondo de seguridad social en la zona de Kerameikos, en el centro de Atenas, y abrió fuego tras ordenar a un empleado que se agachara.

Los tiroteos en Grecia son bastante raros, ya que aunque está permitida la posesión de armas, cuenta con estrictas regulaciones al respecto.

