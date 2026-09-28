NASA revela la duración exacta del “eclipse solar del siglo” y la región que quedará a oscuras

El próximo eclipse solar total es considerado por muchos como el “eclipse del siglo”, ya que será uno de los eventos de mayor duración en lo que va del siglo XXI; un fenómeno astronómico que ofrecerá varios minutos de oscuridad total.

El evento ocurrirá el 2 de agosto de 2027, cuando la Luna se interponga entre la Tierra y el Sol y cubra por completo el disco solar en una franja determinada del planeta.

Esto hará que el día se convierta temporalmente en noche y algunas regiones experimentarán uno de los espectáculos astronómicos más impresionantes que no se repetirá en años.

La NASA revela la duración exacta del eclipse del siglo: ¿cuánto tiempo durará?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) dio a conocer que la totalidad del eclipse será de aproximadamente 6 minutos y 22 segundos.

Lo que convertirá al fenómeno en el segundo eclipse de Sol más largo del siglo XXI, ya que después ocurrirá otro en 2028, conocido como el “Gran Eclipse Australasiano”.

Aunque este solo tendrá una duración de 5 minutos y 12 segundos. Cruzará el país desde el noroeste hasta el sudeste, oscureciendo por completo ciudades importantes como Sídney.

La región de planeta que quedará en completa oscuridad por el “eclipse del siglo”

El fenómeno astronómico del 2 de agosto de 2027 cruzará por el sur de Europa, el norte de África y parte de Medio Oriente, siendo Luxor, Egipto la ciudad que quede a oscuras por más tiempo.

La antigua capital del Imperio Nuevo de Egipto quedará en completa oscuridad por 6 minutos y 23 segundos de totalidad, marcando un hito.

Además de Luxor, estas ciudades podrán ver el “eclipse del siglo” en todo su esplendor:



Ceuta, España: 4 min 48 s

Cádiz, España : 2 min 54 s

Málaga, España: 1 minuto.

Marruecos: Cerca de 4 a 5 minutos

Argelia

Túnez

Arabia Saudita

Yemen

Somalia

¿El “eclipse del siglo” será visible en México?

México no quedará dentro de la franja de totalidad ni de la zona de visibilidad parcial del eclipse del 2 de agosto de 2027, debido a que la trayectoria se desplazará por el Atlántico, el sur de Europa, el norte de África y Medio Oriente.

Para observar la fase de oscuridad total será necesario viajar a una localidad situada dentro del corredor, como Luxor, Ceuta, Melilla o Cádiz.