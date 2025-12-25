¡Palomita de maíz! El tierno mensaje de Natalia Lafourcade tras ser mamá

Natalia Lafourcade ya es mamá y ha conmovido a sus seguidores al anunciar el nacimiento de su bebé. A través de un tierno mensaje en sus redes sociales, la artista describió la llegada de su bebé como un proceso de transformación profunda.

En su publicación, Lafourcade utilizó la metáfora de una "palomita de maíz" para referirse a su pequeño, revelando algunos aspectos personales y lo que significó para ella el traer vida a este mundo.

El nacimiento de su niño, ocurrió cuando la cantante tiene 41 años, tras 41.3 semanas de gestación.

Describió el momento como "morir para renacer como madre" y un "rayo de luz" en su vida, al tiempo que expresó su gratitud a la vida y deseó felices fiestas a todos sus seguidores.

Natalia Lafourcade compartió su felicidad junto a su pareja, Juan Pablo López-Fonseca.

Las fotografías publicadas muestran momentos íntimos de la espera y los primeros instantes de vida del bebé, capturando la esencia de este nuevo capítulo en la vida de la intérprete de "Hasta la Raíz".

¿Qué dice el tierno mensaje de Natalia Lafourcade?

"Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me haz dado tanto! Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas 🐥 🌼"

Es lo que dice el mensaje con el que compartió el nacimiento de su bebé.

Si bien, la cantautora mexicana ha mantenido su vida privada en elm misterio, tras el nacimiento de su bebé, decidió compartir los últimos momentos de su embarazo, acompañada de su pareja.

Además de difundir dos tiernas imágenes del pequeño recién nacido que a continuaciómm te compartimos.

En ambas fotos personales, los padres del niño aparecen felices y risueños por la llegada de su primogénito.

¿Quién es Natalia Lafourcade?

Natalia Lafourcade, nació el 26 de febrero de 1984, se trata de una de las artistas mexicanas más influyentes de la música contemporánea, reconocida por su evolución del pop juvenil hacia la música tradicional y el folclore latinoamericano.

Es cantautora, instrumentista, productora y compositora. Toca diversos instrumentos como la guitarra, piano, bajo, ukelele y flauta.

Su música fusiona pop-rock, jazz, bossa nova y música folk. Ha sido aclamada por reinterpretar clásicos de la música mexicana para nuevas generaciones.

Es la mujer con más premios Grammy Latinos en la historia, 20 galardones hasta la fecha, y ostenta el récord de más premios Grammy para una mujer latina con 4 premios.

Se dio a conocer a principios de los 2000 con temas como "En el 2000" y "Ella es bonita".

Hasta la Raíz es considerado su álbum más personal y exitoso, con el que ganó múltiples premios.

Musas Vol. 1 y 2 (2017-2018) es un homenaje al folclore junto a Los Macorinos.

De Todas las Flores (2022) es un disco introspectivo grabado totalmente en cinta analógico.

Cancionera (2025) es su producción más reciente que rinde tributo a la Época de Oro del cine mexicano.

Natalia, es hija del músico chileno Gastón Lafourcade y la pianista mexicana María del Carmen Silva. Aunque nació en la Ciudad de México, se identifica profundamente con Veracruz, donde creció.

Está casada con Juan Pablo López-Fonseca, un director y productor con quien ha colaborado en proyectos visuales como el documental de Hasta la Raíz.

En diciembre de 2025, anunció el nacimiento de su primer hijo, a quien llamó cariñosamente su "palomita de maíz", un proceso que compartió como un "renacer" a sus 41 años.

Se encuentra en una pausa de su gira "Cancionera Tour" para disfrutar de su nueva etapa como madre, planeando retomar sus presentaciones en abril de 2026.

