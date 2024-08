Natanael Cano , cantante de corridos tumbados, tiene previsto un concierto para mañana 23 de agosto en la Ciudad de México. El espectáculo está previsto que se lleve a cabo en el recinto donde antes se ubicaba el Foro Sol.

El artista, quien ha tenido colaboraciones con otros cantantes como Peso Pluma , también imagen y voz de este estilo musical, se encuentra actualmente en un proceso legal en su contra, pero entonces ¿qué pasará con el concierto de este viernes?

¿Qué hizo Natanael Cano para ser vinculado a proceso?

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que un juez vinculó a proceso al cantante por el presunto delito de cohecho.

De acuerdo con el Artículo 222 del Código Penal Federal, el delito de cohecho es cuando un servidor público que por sí, o por interpósita persona solicite o reciba ilícitamente para sí o para otro, dinero o cualquier beneficio, o acepte una promesa, para hacer o dejar de realizar un acto propio de sus funciones inherentes a su empleo, cargo o comisión”.

Y es que de acuerdo con la fiscalía estatal, el pasado 29 de marzo Natanael Cano conducía a exceso de velocidad un vehículo Dodge Charger rojo y modelo reciente, sin placas, por el bulevar José María Morelos de Hermosillo, Sonora, cuando fue contactado por agentes en una unidad oficial de la Policía Municipal de Hermosillo.

En aquella ocasión el cantante entregó dinero a los policías para que no procedieran en su contra. Natanael Cano continuó conduciendo a alta velocidad el automóvil, lo cual provocó una persecución por parte de policías municipales, hasta que se paró sin que los agentes realizaran alguna acción para detenerlo.

¿Concierto de Natanael Cano en CDMX 23 de agosto será cancelado?

te contamos lo que se sabe del caso y si el interprete de "O Me Voy O Te Vas" puede presentarse este viernes, pues el cantante fue vinculado a proceso el 19 de agosto pasado

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que Natanael Cano se presentó a una audiencia convocada por un juez, pero no fue detenido para ser llevado a la cárcel, pues acudió protegido por un amparo que impide que se le prive de la libertad.

El cantante de corridos tumbados fue vinculado a proceso, pero deberá firmar cada dos meses en un juzgado y no puede salir del país a menos que obtenga una orden de un juez.

Hermosillo, Sonora, 19 de agosto de 2024.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo de un Juez la vinculación a proceso de Natanael Rubén “N” por el presunto delito de cohecho, además… pic.twitter.com/ZQkOM4Epd9 — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) August 20, 2024

En entrevista con Fuerza Informativa Azteca (FIA), la abogada Marlene Canales Fuentes, la vinculación a proceso es “la resolución de un juez que determina la existencia de suficientes datos de prueba sobre la comisión de un delito”.

Ahora bien, cuando una persona que es vinculada a proceso, ¿necesita o debe estar encarcelada? De acuerdo con ella, esto no ocurre precisamente siempre pues “el juzgador será quien determine si puede o no llevar su proceso en libertad, bajo ciertas condiciones, llamadas “medidas cautelares”.

Por ejemplo, Natanael Cano, a pesar de estar vinculada a proceso puede seguir su proceso en libertad porque, explicó la abogada, “la ley establece que para ciertos delitos, los cuales debe ser no graves, se puede llevar el proceso en libertad”.

“En este caso, el delito está tipificado como no grave en el Código Penal de Sonora, puesto que el responsable de dicho delito, no es servidor público”, comentó Canales Fuentes.

En el caso del cantante Natanael Cano sí podrá presentarse mañana a dar su concierto por que “fue vinculado a proceso pero lo llevará en libertad por el amparo que se presentó a su favor y por el delito tipificado como no grave”, dijo.

“Cabe destacar, que el ahora imputado, no podrá omitir las medidas cautelares que se le dictaron, a pesar de llevar su proceso en libertad. Deberá firmar cada dos meses en un juzgado (por un periodo determinado) y no podrá salir del país. Dicho esto, podrá presentarse en su concierto de la CDMX, ya que viajará de un Estado a otro y no saldrá del país”, añadió la especialista.

Hasta el momento el artista no ha emitido un comunicado en sus redes sociales que indique que el concierto previsto para mañana, cuyos boletos se han agotado, será cancelado.