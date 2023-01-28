¡Nicaragua se retracta! Anula las restricciones de ingreso de cámaras

Luego de que el pasado 25 de enero, Nicaragua impusiera nuevas restricciones a los turistas para ingresar al país con cámaras fotográficas o de video. El gobierno de Daniel Ortega ha decidido retractarse y anular la medida.

De acuerdo con el documento expedido el 16 de enero, por el gobierno de Nicaragua, para ingresar cámaras, equipos de filmación y binoculares con visión nocturna al país, se debía solicitar un aval por parte la Cinemateca Nacional ante la autoridad aduanera, todo con el objetivo de llevar a cabo un mayor control.

La autoridad aduanera procederá a registrar el ingreso de este tipo de mercancías en el régimen de importacones temporales con reexportación en el mismo estado del sistema informático aduanero.

El decreto firmado por el Director de Aduanas de Nicaragua, Eddy Medrano Soto, también indicaba que cualquier viajero solamente tenía permitido introducir un aparato fotográfico y lente externo, catalogado como 'anteojo de larga vista'; en caso contrario, el turista debía de estar sujeto al cumplimiento de obligaciones tributarias.

En tanto, a los binoculares con visión nocturna, el gobierno de Daniel Ortega indico que con base a la Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, su prohibición se debía a que son de uso militar exclusivo.

De esta forma, cualquier turista que ingresará a Nicaragua con unos binoculares, sin importar si son o no de visión nocturna, debería pasar por la administración de aduana, quienes podrán emitir una “Constancia de No Regulación” bajo la supervisión de elementos de la Policía Nacional para que se permita el acceso.

¿Por qué Nicaragua anulo restricciones del ingreso de cámaras?

A través de los medios de propaganda oficialistas, este viernes 27 de enero, se anunció que por decisión presidencial se anulaba toda restricción a la introducción de equipos fotográficos y de filmación a Nicaragua.

Se elimina por decisión presidencial toda restricción a la introducción de equipos fotográficos y de filmación a nuestro país. En horas de la tarde, la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA) estará circulando el documento. Vicepresidenta de Nicaragua, Rosario Murillo

Cabes destacar que la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGSA) de Nicaragua ya había publicado una lista completa con 140 equipos fotográficos y de vídeo, entre los que había 90 modelos de cámaras, así como 50 de grabación, con marcas como Nikon, Canon o Sony.

Será a partir del 27 de enero de 2023, cuando el decreto expedido hace no más de 10 días por el gobierno de Daniel Ortega sea completamente anulado.