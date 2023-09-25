Dictador de Nicaragua incauta bienes de escuela de negocios

El gobierno de Daniel Ortega, dictador de Nicaragua, emitió un decreto en la gaceta oficial de dicha nación para incautar los bienes de una escuela de negocios.

Este lunes 25 de septiembre de 2023, la dictadura nicaragüense decretó el cierre del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE), una escuela de negocios cuyos bienes pasarán a ser propiedad del Estado.

En su argumentación, el Ministerio de lnterior aseguró que el INCAE no presentó los estados financieros de los años 2020, 2021 y 2022 y además hallaron inconsistencias en los estados financieros de los años 2015 a 2019.

🇳🇮 | ÚLTIMA HORA: Régimen de Daniel Ortega cancela la personería jurídica del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas (INCAE) en Nicaragua por "incumplimientos".



Hay presencia policial afuera del edificio. pic.twitter.com/bhlsV1P9NO — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 25, 2023

La dictadura de Nicaragua alega que la escuela incumplió “los requisitos legales establecidos para la recepción de donaciones y no se registraron como agentes extranjeros”.

Además, los bienes muebles e inmuebles serán traspasados al Estado de Nicaragua, previo trámite de la Procuraduría General de la República de dicho país.

Otras organizaciones que ha expropiado el dictador Daniel Ortega

En julio de 2023, el dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, emitió la cancelación de la personalidad jurídica de Fundación Fraternidad Pobres de Jesucristo que se dedicaba a ayudar a los pobres.

Dicha organización religiosa trabajó desde siete años antes en la ciudad de León. El gobierno también pidió la confiscación de las propiedades de dicha fundación.

En ese entonces, la administración de la dictadura nicaragüense argumentó que hacía esta acción debido a que el grupo religioso no renovó su junta directiva desde 2021, ni reportó sus estados financieros de los años 2020 y 2022.

También el Poder Judicial de dicha nación congeló las cuentas bancarias e inmovilizó las propiedades de la Universidad Centroamericana, la cual fue denunciada por el delito político de “terrorismo”.

Desde 2018, hasta septiembre de 2023, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) contabilizó hasta 3 mil 394 organizaciones de la sociedad civil clausuradas en Nicaragua. Además, la dependencia internacional mencionó que el gobierno nicaragüense ha cerrado 12 universidades, algunas de las cuales han sido calificadas como “centro de terrorismo para organizar grupos criminales”.