Detienen a famoso actor de “How I Met Your Mother” por apuñalar a su exnovia

Un famoso actor de la serie de “How I Met Your Mother” fue detenido y acusado el miércoles 29 de mayo de haber apuñalado varias veces a su exnovia seis días antes.

Pero no es todo. Ya que el actor la apuñaló días después de haber sido arrestado por violencia doméstica, pero logró pagar una fianza y en cuanto recuperó su libertad, enseguida fue a acuchillar a su expareja.

¿Quién es el actor de “How I Met Your Mother” acusado de intento de feminicidio?

Nick Pasqual es el actor de “How I Met Your Mother” acusado de intentar matar a su exnovia la maquillista de Hollywood, Allie Shehorn, el pasado 23 de mayo en su casa de Sunland en la ciudad de Los Ángeles.

De acuerdo con la Fiscalía de Los Ángeles, Nick Pasqual, de 34 años, está acusado en el caso 24SFCF00724 de intento de asesinato, robo residencial en primer grado con una persona presente y herir a su exnovia.

“Mis pensamientos y mi más sentido pésame están con la víctima de este horrible incidente. Nuestra oficina, incluida nuestra Oficina de Servicios para Víctimas, le brinda nuestro apoyo y recursos mientras se embarca en el largo y difícil viaje de curación del trauma físico y emocional que le infligieron. Este atroz incidente es un claro recordatorio de los peligros de la violencia doméstica. Nos aseguraremos de que el individuo responsable de este acto atroz rinda cuentas de sus acciones”, dijo el fiscal de distrito Gascón.

¿Cómo ocurrió el ataque contra la maquillista Allie Shehorn?

Alrededor de las 4:30 de la mañana del 23 de mayo, Pasqual presuntamente irrumpió en la casa de la víctima y la apuñaló varias veces. Previamente, la maquillista había presentado una orden de alejamiento contra el actor.

“Se alega además que Pasqual infligió grandes lesiones corporales a la víctima en circunstancias que implicaban violencia doméstica. También se alega que Pasqual utilizó personalmente un cuchillo durante la comisión del crimen”, informó en un comunicado la Fiscalía.

La víctima fue hospitalizada con heridas críticas, mientras que Pasqual supuestamente huyó de la escena y fue detenido en un punto de control fronterizo entre Estados Unidos y México en Sierra Blanca, Texas. Será extraditado al condado de Los Ángeles donde enfrentará cargos por este delito, señaló.

Aclaró que si el actor es declarado culpable de los cargos, la sentencia máxima es cadena perpetua en prisión estatal. El tribunal emitió una orden de arresto contra Nick Pasqual por un monto de 1,075,000 dólares.

¿Autoridades liberaron al actor antes del ataque?

De acuerdo con People, el actor había sido arrestado por violencia doméstica el sábado 18 de mayo. Sin embargo, pagó una fianza de 50 mil dólares, por lo que fue liberado. Según un colega de la maquillista, el actor fue a atacar a su exnovia en cuanto recuperó su libertad.

¿Quién es Nick Pasqual?

Nick Pasqual trabajó en producciones como “How I Met Your Mother”, “Poor Paul”, “National Day Riff” y “Rebel Moon”, donde conoció a Shehorn.

En el capítulo 5 de la temporada 7 de la serie “How I Met Your Mother”, Pasqual interpreta a un alumno de Ted Mosby. Éste lleva a su clase de arquitectura a una excursión y las cosas no salen como lo planeó.

Nick Pasqual en “How I Met Your Mother”.

Los papeles que ha desempeñado en series y películas han sido de mediano calibre. Sin embargo, el ataque contra su exnovia pone en riesgo su carrera en Hollywood.

¿Quién es Allie Shehorn?

Es una maquillista de Hollywood que ha destacado por participar en películas como “Mean Girls”, “Babylon” y “Rebel Moon”, donde conoció a Nick Pasqual.

Tras el ataque en su contra, compañeros y la industria se han solidarizado con ella. Por ahora el Departamento de Policía de Los Ángeles realiza las investigaciones del caso.

Jed Michael Dornoff, colega de Allie Shehorn, publicó este miércoles que la joven se está recuperando, aunque “es un camino largo, ella lo enfrenta con coraje y determinación”.