Niegan inscripción a menor en secundaria por su cabello largo: Familia pide respeto a su cultura

Tonatiuh es hijo de una pareja que se adentró a sus raíces culturales, y creen en los cosmos y todo de la cultura ancestral mexicana, para ellos, tener el cabello largo no es estereotipo de algo, ni es impedimento, para poder ingresar a una institución educativa, idea que no comparten algunos de los docentes en Chilpancingo .

Los papás del menor aseguran que, previo al inicio del ciclo escolar 2024-25, al pequeño le negaron la inscripción al tercer grado en varias secundarias.

“Ya lleva dos días, nos llevan largas, en la escuela me dicen luego les digo, vamos a ver, vamos a tratarlo con los padres, pero él, mientras está siendo violentado en sus derechos, porque no lo han aceptado”, expresó la parte afectada.

A decir de los papás, Tonatiuh lleva más de una década con el pelo largo, estudió la primaria en Chilpancingo sin ningún problema. Los dos primeros años de secundaria los estudió en línea, ahora que deciden llevarlo a una escuela pública se encuentra con una mentalidad diferente a la de ellos.

“El derecho a la educación es obligatorio y no me pueden prohibir a la secundaria, tercer año, por, nada más tener el cabello largo y tampoco me lo voy a cortar, porque, pues es parte de mi cosmovisión, nada más por entrar a la escuela, no me voy a cortar el cabello de hace 14 años, qué no me lo he cortado”, externo el joven afectado.

“Mi pelo igual es parte de nuestra existencia, es parte de nuestra vida, es parte de nuestra cultura, de nuestra forma de vivir, somos danzantes aztecas”, agregó el menor.

¿Qué dice la SEP sobre esta polémica regla?

De acuerdo con la Secretaría de Educación Pública, no existe un reglamento oficial que indique el corte o modo del cabello de los alumnos, el ingreso y control son acuerdos internos.

Azteca Noticias, buscó postura sobre el tema con la Secretaría de Educación Guerrero, pero no obtuvimos respuesta.