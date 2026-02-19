Tragedia en Tlajomulco: niña de 4 años muere tras ahogarse con una moneda

Tragedia en Valle de los Encinos, Tlajomulco: una niña de cuatro años falleció tras ahogarse con una moneda mientras jugaba en su domicilio. Los intentos de auxilio de su madre no fueron suficientes y la menor perdió la vida antes de recibir atención médica.

Menor se asfixia con una moneda y pierde la vida

El lamentable incidente ocurrió en la intersección de Valle de las Moras y Valle del Colmo, en el fraccionamiento Valle de los Encinos, donde la zona fue acordonada por las autoridades tras el suceso.

Según los reportes, la menor de cuatro años estaba jugando en su casa junto a su prima cuando ingirió accidentalmente una moneda, lo que le provocó asfixia inmediata.

La madre, al percatarse de lo sucedido, trató de auxiliar a su hija y, para no perder tiempo, decidió trasladarla a una farmacia cercana con la intención de recibir atención rápida.

Sin embargo, la pequeña perdió la vida antes de poder recibir asistencia médica profesional. La tragedia dejó consternados a los vecinos, quienes reportaron el hecho a los servicios de emergencia.

Elementos de seguridad y servicios de emergencia llegaron al sitio para acordonar la zona y atender la situación. Autoridades locales iniciaron el levantamiento de la niña y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las causas exactas de la muerte y documentar el caso.

¿Qué es la maniobra de Heimlich?

La maniobra de Heimlich es una técnica de primeros auxilios que se utiliza para salvar la vida de una persona que se está asfixiando debido a la obstrucción de las vías respiratorias por un objeto o alimento.

Fue descrita en 1974 por el médico estadounidense Henry Heimlich y desde entonces se ha convertido en un procedimiento básico recomendado en situaciones de emergencia.

La técnica consiste en colocarse detrás de la persona afectada, rodear su cintura con los brazos y colocar un puño cerrado justo arriba del ombligo, debajo del esternón.

Con la otra mano se sujeta el puño y se realizan compresiones rápidas hacia adentro y hacia arriba, con el objetivo de generar presión en el abdomen que empuje el aire de los pulmones y expulse el objeto que está bloqueando la respiración.