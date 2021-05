Niña de Coahuila pide ayuda con un mensaje en cartón de cervezas

Una niña, quien presuntamente sufre maltrato por parte de sus familiares, dejó un mensaje en un cartón de cervezas, el cual apareció en un minisuper de la colonia Allende, ubicada en el municipio Nueva Rosita, de Coahuila.

La menor, de nombre Camila y edad desconocida, escribió de manera breve la situación que vive en su hogar, con sus padres Juan e Isabel.

“Mi papá Juan me regaña, mi mamá Isabel me pega y se enoja, además me quiero morir”, fue el mensaje que la pequeña dejó en el cartón de cervezas.

La imagen fue compartida por Astrid Martínez, una usuaria de Facebook que se encontró con la caja y decidió compartir la petición de ayuda de la niña, quien aparentemente vive una situación de maltrato en casa.

“Me partió el corazón, lo que me encontré escrito en un cartón. Señores y señoras no se vale tanto maltrato a nuestros niños”, escribió Astrid en la publicación, que ha sido compartida más de 100 veces.

Autoridades no se han pronunciado por el mensaje de maltrato en el cartón de cervezas

El cartón de cervezas, encontrado en un negocio del municipio de Nueva Rosita, podría no ser una pista contundente, pues los cartones son reutilizados por diferentes comercios de otros municipios.

Hasta el momento, la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia de Coahuila y otras autoridades locales no han emitido una opinión sobre este hecho de presunto maltrato, el cual se dio a conocer en redes sociales.

En otro caso de maltrato, abuela intenta arrojar a niña a canal de riego

En abril, otro hecho que causó indignación en las redes sociales ocurrió en Matamoros, Coahuila, cuando una mujer de 80 años presuntamente intentó arrojar a una niña de nueve años a un canal de riego.

Los hechos fueron presenciados por trabajadores de una maquiladora ubicada en el ejido La Luz, a quienes la menor pidió ayuda y la resguardaron hasta que llegó la policía.

Héctor Alba, director de la Dirección de Seguridad Pública de Matamoros, confirmó que la mujer, identificada como Corina, fue detenida y contaba con reportes previos de maltrato infantil, contra la niña y su hermano de 11 años.

La menor quedó en resguardo de un tío, habitante del municipio de Torreón, mientras las autoridades determinan la custodia de los hermanos, debido a que su madre cumple una condena por homicidio.

