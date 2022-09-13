Niña de 3 años se cae dentro de un pozo en Paraguay

Una familia pasó momentos de angustia cuando una niña de tres años cayó dentro del pozo de una iglesia en Encarnación, Paraguay. El papá trató de rescatar a la menor pero quedó atrapado y los bomberos tuvieron que bajar por él.

El pozo estaba tapado de manera improvisada, por lo que tapa no resistió el peso de la pequeña y se rompió, provocando que cayera 12 metros de profundidad dentro dentro del hoyo.

El padre de la niña de tres años se percató de lo sucedido, por lo que bajó los 12 metros de profundidad del pozo para sacar a su hija, sin embargo, él ya no pudo salir porque quedó exhausto.

Los bomberos llegaron hasta el lugar y con un arnés lograron que el hombre saliera del fondo del pozo.

“El señor se lanzó tras su hija y fue sacada con ayuda de los vecinos. El señor ya no tenía demasiada fuerza para subir entonces cuando llegaron los bomberos procedieron al rescate del señor”, informó uno de los bomberos rescatistas de Paraguay.

Los equipos de rescate informaron que el pozo tenía agua, lo que ayudó a que la niña sobreviviera a la caída, no obstante corría el riesgo de morir ahogada, por lo que el papá no lo pensó dos veces y se lanzó a su rescate.

Por fortuna ninguno de los dos tuvo heridas de gravedad y fueron atendidos en el lugar, ninguno requirió ser trasladado al hospital.

Niño cae en pozo en Marruecos y muere

Este no es el primer incidente en que un menor cae en un pozo. A principios de febrero se dio a conocer la trágica historia de un niño de cinco años que cayó en un pozo en Marruecos.

El niño pasó varios días atrapado, mientras los equipos de rescate trabajaban con la mayor rapidez posibles para sacarlo.

Durante el tiempo que estuvo en el pozo, le fue suministrada agua y comida, sin embargo, y pesar de de los esfuerzos, el menor no logró sobrevivir y poco después de que lo rescataron, el niño murió.

