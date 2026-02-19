Logo Inklusion Sitio accesible
Ninfa Salinas impulsa en Puebla el proyecto “Somos Grandes” para fortalecer a emprendedores mexicanos

Ninfa Salinas llamó a fortalecer el emprendimiento en México al presentar en Puebla el proyecto “Somos Grandes”, enfocado en apoyar a pequeños negocios.

Ninfa Salinas en conferencia
Ninfa Salinas destacó el papel de emprendedores y empresarios.|NinfaSalinas | X
Escrito por: Felipe Vera

La vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas, Ninfa Salinas, se presentó en Puebla para ofrecer una conferencia sobre el proyecto "Somos Grandes", una iniciativa enfocada en impulsar a pequeños negocios y emprendimientos mexicanos mediante herramientas que fortalezcan su crecimiento y competitividad.

Durante su intervención, destacó la importancia de reconocer el esfuerzo diario de millones de mexicanos que, dijo, “salen adelante todos los días a trabajar, de sol a sombra”, enfrentando dificultades con ánimo de construir y resolver problemas. La directiva subrayó que el espíritu emprendedor forma parte de la esencia del país y es uno de los motores que sostienen la economía nacional.

Proyecto "Somos Grandes" busca fortalecer a pequeños negocios

El proyecto "Somos Grandes" tiene como objetivo brindar acompañamiento y herramientas a pequeños empresarios y emprendedores para que puedan consolidar sus negocios y ampliar su impacto.

En su mensaje, Ninfa Salinas afirmó que México es uno de los países con mayor número de emprendimientos en el comercio internacional, lo que refleja el dinamismo y la capacidad de innovación de sus ciudadanos.

Asimismo, enfatizó la necesidad del trabajo conjunto entre empresarios, emprendedores y empresas consolidadas para generar un impacto real en el desarrollo económico. Señaló que formar comunidad es clave para impulsar a quienes inician o buscan expandir su negocio dentro del país.

Emprendedor y empresario es exactamente lo mismo: Ninfa Salinas sobre no temer a impulsar un negocio

En su discurso, Ninfa Salinas abordó la diferencia entre empresario y emprendedor. Aseguró que ambos conceptos describen a la persona que arriesga capital, enfrenta retos y busca resolver problemas a través de una propuesta de valor que atienda las necesidades de un cliente.

“Es una persona que sale ahí afuera, pone un dinero en riesgo y se pone a resolver un problema”, expresó, al destacar que ese intercambio permite el crecimiento de ciudades y pequeñas comunidades.

La vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas también hizo un llamado a dignificar la figura del empresario, al considerar que tanto emprendedores como empresarios comparten el compromiso de generar empleo, desarrollo y bienestar.

Invitación a sumarse a "Somos Grandes"

Finalmente, Ninfa Salinas invitó a más empresas a integrarse al proyecto Somos Grandes, con el propósito de ampliar el alcance del apoyo a negocios mexicanos que requieren impulso para consolidarse.

Señaló que es necesario celebrar y reconocer a quienes emprenden, ya que son parte fundamental de la economía nacional y contribuyen a posicionar a México como una potencia en distintos sectores. Reiteró que fortalecer el orgullo de pertenecer a comunidades de trabajo y emprendimiento es esencial para continuar construyendo un país con mayores oportunidades.

