Ninfa Salinas impulsa en Puebla el proyecto “Somos Grandes” para fortalecer a emprendedores mexicanos

La vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas, Ninfa Salinas, se presentó en Puebla para ofrecer una conferencia sobre el proyecto "Somos Grandes", una iniciativa enfocada en impulsar a pequeños negocios y emprendimientos mexicanos mediante herramientas que fortalezcan su crecimiento y competitividad.

Durante su intervención, destacó la importancia de reconocer el esfuerzo diario de millones de mexicanos que, dijo, “salen adelante todos los días a trabajar, de sol a sombra”, enfrentando dificultades con ánimo de construir y resolver problemas. La directiva subrayó que el espíritu emprendedor forma parte de la esencia del país y es uno de los motores que sostienen la economía nacional.

Proyecto "Somos Grandes" busca fortalecer a pequeños negocios

El proyecto "Somos Grandes" tiene como objetivo brindar acompañamiento y herramientas a pequeños empresarios y emprendedores para que puedan consolidar sus negocios y ampliar su impacto.

En su mensaje, Ninfa Salinas afirmó que México es uno de los países con mayor número de emprendimientos en el comercio internacional, lo que refleja el dinamismo y la capacidad de innovación de sus ciudadanos.

Asimismo, enfatizó la necesidad del trabajo conjunto entre empresarios, emprendedores y empresas consolidadas para generar un impacto real en el desarrollo económico. Señaló que formar comunidad es clave para impulsar a quienes inician o buscan expandir su negocio dentro del país.

La vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas, Ninfa Salinas, se presentó en Puebla para dar una conferencia sobre el proyecto "Somos Grandes", una iniciativa que busca impulsar a pequeños negocios y emprendimientos mexicanos para brindarles herramientas que impulsen su… pic.twitter.com/o9DxMzYN1Z — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) February 19, 2026

Emprendedor y empresario es exactamente lo mismo: Ninfa Salinas sobre no temer a impulsar un negocio

En su discurso, Ninfa Salinas abordó la diferencia entre empresario y emprendedor. Aseguró que ambos conceptos describen a la persona que arriesga capital, enfrenta retos y busca resolver problemas a través de una propuesta de valor que atienda las necesidades de un cliente.

“Es una persona que sale ahí afuera, pone un dinero en riesgo y se pone a resolver un problema”, expresó, al destacar que ese intercambio permite el crecimiento de ciudades y pequeñas comunidades.

La vicepresidenta del Comité Ejecutivo de Grupo Salinas también hizo un llamado a dignificar la figura del empresario, al considerar que tanto emprendedores como empresarios comparten el compromiso de generar empleo, desarrollo y bienestar.

Invitación a sumarse a "Somos Grandes"

Finalmente, Ninfa Salinas invitó a más empresas a integrarse al proyecto Somos Grandes, con el propósito de ampliar el alcance del apoyo a negocios mexicanos que requieren impulso para consolidarse.

Señaló que es necesario celebrar y reconocer a quienes emprenden, ya que son parte fundamental de la economía nacional y contribuyen a posicionar a México como una potencia en distintos sectores. Reiteró que fortalecer el orgullo de pertenecer a comunidades de trabajo y emprendimiento es esencial para continuar construyendo un país con mayores oportunidades.