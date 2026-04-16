¡En alerta! La CDMX se cocina: Calor intenso dominará el clima y no hay rastro de lluvias

El clima en la CDMX entra en alerta este jueves 16 de abril; el calor ya domina gran parte del día y por la tarde se mantiene sin cambios, con temperaturas cercanas a los 29 grados y sin rastro de lluvias en la ciudad.

Aunque la mañana inició con ambiente fresco, el aumento de temperatura se hizo notar conforme avanzaron las horas; para la tarde, el calor se intensifica bajo un cielo mayormente nublado, pero sin condiciones para precipitaciones en la capital.

Calor domina el clima en CDMX

El calor se mantiene como el protagonista del día; la temperatura máxima se ubica entre los 27 y 29 grados, lo que genera una sensación térmica elevada, especialmente en zonas con alta concentración urbana.

A pesar de la presencia de nubes, no se espera lluvia en la CDMX; esto provoca que el ambiente se perciba más pesado durante la tarde.

Así estará el clima en las próximas horas

Para el resto del día, el pronóstico indica condiciones estables; cielo medio nublado, calor persistente y rachas de viento de entre 30 y 40 kilómetros por hora en algunas zonas.

Este comportamiento es típico de jornadas donde el calor se mantiene sin cambios bruscos; la ausencia de lluvia impide que la temperatura baje de forma significativa.

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Estado de México con escenario distinto en el clima

Mientras la CDMX se mantiene sin lluvias, en el Estado de México el panorama cambia; en regiones como Toluca, Valle de Bravo, Naucalpan, Ecatepec y Texcoco se prevén chubascos dispersos.

Estas lluvias podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y viento; sin embargo, no se extenderán de forma generalizada hacia la capital.

Qué debes tomar en cuenta ante este calor

Ante este escenario, el calor seguirá presente durante la tarde; se recomienda mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y considerar el uso de protección.

El clima en la CDMX continuará con temperaturas elevadas y sin lluvias; el contraste con el Estado de México se mantendrá en las próximas horas.

Para mañana, se espera un amanecer fresco; sin embargo, después del mediodía el calor volverá a intensificarse, con condiciones similares a las de hoy.

El calor no da tregua; la CDMX se mantiene bajo un clima estable, pero con sensación térmica elevada que marcará el ritmo del día.