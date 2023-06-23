Niño de 2 años dispara un arma por accidente y mata a su mamá embarazada

La tragedia ensombreció a una región de Ohio, Estados Unidos, cuando un niño de 2 años de edad disparó accidentalmente un arma y mató a su mamá embarazada.

Las autoridades relataron mediante un comunicado, que el pasado 16 de junio recibieron una llamada de emergencia alrededor de las 13:00 horas (tiempo local) donde una mujer dijo que su hijo le había disparado por la espalda.

Poco después recibieron una segunda llamada, en la que un hombre les avisaba que su esposa le había llamado “gritando algo sobre mi hijo y que necesitaba llamar al 911”.

Niño de 2 años dispara a su mamá embarazada y la mata

Cuando la policía llegó forzó la puerta principal para poder ingresar a la casa, al realizar una inspección encontraron a la mamá y al menor de dos años en una de las habitaciones con la pistola.

🇺🇲 | Un niño de 2 años causó accidentalmente la muerte de su madre embarazada, Laura IIg (31 años), al dispararle por la espalda con una pistola guardada en una mesita de noche. Ocurrió en Ohio Estados Unidos.



La madre y su bebé no lograron sobrevivir al incidente, que ha dejado… pic.twitter.com/V7d7aAPKLq — ALERTAS RD 🇩🇴 Y EL 🗺️ (@Alertas_RD) June 22, 2023

La mujer estaba consciente y relató a los uniformados lo que había sucedido y que todo se trató de un accidente. Los paramédicos le dieron los primeros auxilios y la trasladaron a un hospital de emergencia, donde más tarde murió.

Durante el registro, los agentes encontraron varios dispositivos de seguridad para niños en cajones y puertas. También incautaron un cargador de 12 cartuchos para la pistola que disparó el niño de 2 años. En la casa había otras armas como una escopeta Mossberg de calibre 12 con seis cartuchos y un rifle de airsoft.